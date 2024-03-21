وزارة المالية توضح جدول صرف الرواتب لشهر رمضان إضافة لمواعيد نزول رواتب الدعم

أعلنت وزارة المالية استناداً إلى توجيهات سامية من خادم الحرمين الشريفين عن صرف المكرمة الملكية خلال شهر رمضان المبارك، وأوضحت الوزارة بعد ذلك الجدول الزمني لصرف رواتب رمضان وبرامج الدعم المتعلقة بهذا الشهر الفضيل، حيث يبدأ نزول أول دفعات الرواتب للمستفيدين اعتباراً من الأحد القادم، ويستمر التحويل حتى نهاية الشهر المبارك، قبل عيد الفطر، وفقاً للمعلومات الموضحة في الفقرات التالية، فإليكم التفاصيل.

ما هو جدول صرف الرواتب لشهر رمضان 1445 في المملكة العربية السعودية؟

توضح وزارة المالية جدول صرف الرواتب لشهر رمضان 1445 كما يلي:

يوم الأحد المقبل الموافق 24 مارس 2024 والذي يوافق 14 رمضان، سيتم صرف الدعم السكني.

في اليوم التالي، الاثنين الموافق 25 مارس والذي يوافق 15 رمضان، سيتم صرف رواتب التقاعد لجميع منتسبي المؤسسة العامة للتقاعد.

يوم الأربعاء الموافق 27 مارس والذي يوافق 17 رمضان، سيتم صرف رواتب العاملين في القطاعين العام والعسكري، بالإضافة إلى ذلك سيتم صرف رواتب موظفي أرامكو في نفس اليوم الموافق 27 مارس.

جدول صرف الضمان الاجتماعي المطور وحساب المواطن وباقي برامج الدعم خلال شهر رمضان

أشارت الوزارة إلى جدول صرف بقية برامج الدعم خلال شهر رمضان على النحو التالي: