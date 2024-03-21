الإفتاء توضح قيمة مبلغ زكاة عيد الفطر لعام 2024 وموعد إخراجها الشرعي

مع بداية شهر رمضان المبارك، يتزايد الاهتمام بحساب قيمة زكاة الفطر لعام 2024، وهي الزكاة التي تعكس روح التضامن الاجتماعي وتدعم الفقراء والمحتاجين، وقد أعلنت دار الإفتاء المصرية قيمة زكاة الفطر لهذا العام وفقاً للظروف الاقتصادية والأسعار الحالية، وفي هذا المقال سنقدم لكم المعلومات الكاملة حول قيمة زكاة الفطر والموعد المحدد لتقديمها، فإليكم التفاصيل.

كم تبلغ قيمة زكاة الفطر في مصر بعد رمضان 2024؟

اتخذت دار الإفتاء المصرية قراراً بتحديد قيمة زكاة الفطر عند 35 جنيهاً مصرياً كحد أدنى لكل فرد، بعد مشاورات مع الأئمة والعلماء، واستناداً إلى رأي الإمام أبي حنيفة في جواز إخراج الزكاة نقداً، اعتمدت الدار في هذا القرار على النهج الذي كان يتبعه المسلمون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كانوا يخرجون ما يستطيعون من أطعمة مثل القمح والشعير والتمر والزبيب، وبناءً على ذلك، تم تحديد قيمة زكاة الفطر بما يعادل 2,5 كيلو جرام من القمح.

ما هو موعد إيتاء زكاة عيد الفطر لعام 1445؟ وهل يجوز إخراجها قبل أوانها

بعد تحديد دار الإفتاء المصرية قيمة زكاة الفطر لعام 2024، زادت التساؤلات حول موعد إخراجها،حيث ينص الإسلام على إخراج زكاة الفطر في آخر يوم من شهر رمضان قبل صلاة عيد الفطر، لكنه يجيز شرعاً إخراجها قبل ذلك، حتى من أول يوم في رمضان، توجهت دار الإفتاء المصرية بنداء إلى جميع المسلمين بالاسراع في إخراج الزكاة، بهدف تلبية احتياجات الفقراء والمحتاجين خلال شهر رمضان المبارك، إذ تعتبر زكاة الفطر من أبرز الشعائر الإسلامية التي تعبر عن التكافل الاجتماعي وتدعم الفقراء والمحتاجين.