حتي ميضيع حقك .. طريقة الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 عبر منصة مظلتي

أعلنت وزارة العمل العراقية عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 عبر منصة مظلتي في العراق وشروط التقديم، حيث يرغب العديد من المواطنين في عموم محافظات العراق الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية، وذلك في إطار جهود الحكومة العراقية في توفير حياة كريمة لكافة المواطنين وذلك من خلال توفير برنامج الرعاية الاجتماعية الذي يهدف إلى مساعدة الأسر محدودي الدخل، وذلك بعد إجراء عملية فحص شاملة للمعلومات المقدمة، حيث شهد الموقع إقبالا كبيرا من الأسر الراغبة في الالتحاق في برنامج الرعاية الاجتماعية، وتقدم العديد من الطلبات خصوصا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع الأسعار الذي أثر على جميع الشرائح الاجتماعية، ومن من خلال موقعنا سوف نعرض لكم جميع التفاصيل وشروط الحصول على هذا الدعم.

طريقة الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024

تعتبر أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية عبر منصة مظلتي 2024 في العراق محل بحث الكثير من المواطنين، حيث توفر وزارة العمل للمتقدمين بالاطلاع على قوائم المشمولين بالرعاية الاجتماعية في جميع محافظات العراق ومعرفة تفاصيلهم عند النشر من قبل الوزارة، ويمكنك معرفة الأسماء عبر اتباع الخطوات التالية:

أولا قم بالدخول على الموقع الرسمي لوزارة العمل والشئون الاجتماعية العراقية من هنا.

بعد ذلك قم بتسجيل الدخول إلى حسابك الشخصي، أو اختر “إنشاء حساب جديد” إذا لم يكن لديك حساب.

بمجرد دخولك إلى الموقع، انتقل إلى قسم الرعاية والحماية الاجتماعية.

بعد ذلك قم بالبحث عن قائمة كشوف أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

حدد الوجبة السابعة.

ثم أدخل رقم الهوية الوطنية الخاص بك في الحقل المخصص.

بعد ذلك اختر البحث عن طريق الأسماء.

ضرورة التأكد من قراءة شروط الرعاية الاجتماعية والتأكد من استيفاءك لجميع الشروط المطلوبة.

شروط التقديم على برنامج الرعاية الاجتماعية 2024

لطلب الحصول على برنامج الرعاية الاجتماعية، وضعت الحكومة العراقية مجموعة من الشروط والضوابط التي يجب أن يستوفيها المتقدمون، وتشمل الشروط التالية: