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تراجع ناري في سعر الحديد.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الحديد اليوم الخميس 21 مارس 2024.. اللي شايل تحويشه يطلع ويبني
في الآونة الأخيرة، بدأ جمهور واسع من المشترين بالإستفسار عن تكلفة الحديد والأسمنت ليوم الخميس الموافق الواحد والعشرين من مارس للعام 2024، نظرًا لمدى أهمية هذه المواد في عملية البناء، إذ تجد هذه الأسعار اهتمامًا خاصًا من قِبل الذين يخططون لإقامة مشاريع بناء في المستقبل القريب، وكجزء من التزام موقعنا الإلكتروني بتغطية الأخبار، سنستجيب لطلباتكم بنشر قائمة بأسعار الحديد والأسمنت الصادرة عن مختلف الشركات، تابع معنا من خلال موقعنا البديل الإخباري.
أسعار الحديد اليوم الخميس 21 مارس 2024
- يُعلن أن تكلفة الطن الواحد من الحديد الموجه للمشاريع الإستثمارية قد بلغت 48594 جنيهاً مصرياً، مُسجلاً بذلك تراجعاً قدره 918 جنيهاً عن القيمة المسجلة في اليوم الذي قبله.
- سجلت شركة عز للحديد رقما يُقارب ال 50604 جنيهات مصرية، وأعلنت عن تراجع في القيمة بمبلغ يصل إلى 661 جنيه.
- وصل سعر حديد السويس اليوم ليسجل 53000 جنيه.
- سعر حديد المراكبى بقيمة 54000 جنيه.
- بلغ حديد بشاى يسجل 54000 جنيه.
- بلغ سعر حديد العشري يسجل 51000 جنيه.
- وصل سعر حديد الجيوشى يسجل 52 ألف جنيه.
تكلفة الأسمنت في مصر لهذا اليوم، الخميس الحادي والعشرين من شهر مارس
- ارتفع سعر طن الأسمنت الرمادي ليبلغ ٢٣٦٤ جنيه مصري، مسجلاً بذلك زيادة قدرها ١٦.٤٩ جنيه
- سجل سعر طن أسمنت النصر 1910 جنيهات.
- وصلت قيمة طن الأسمنت من منتجات شركة العربية المسلح إلى مبلغ يعادل 1950 جنيه مصري.
- سجل سعر طن أسمنت العسكرى 1960 جنيهًا.
- وصلت قيمة طن الأسمنت الصادر من معامل طرة وحلوان إلى 1980 جنيهًا مصريًا للطن الواحد.
- سجل سعر طن أسمنت السويس 1990 جنيها مصري للطن الواحد.