تراجع ناري في سعر الحديد.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الحديد اليوم الخميس 21 مارس 2024.. اللي شايل تحويشه يطلع ويبني

في الآونة الأخيرة، بدأ جمهور واسع من المشترين بالإستفسار عن تكلفة الحديد والأسمنت ليوم الخميس الموافق الواحد والعشرين من مارس للعام 2024، نظرًا لمدى أهمية هذه المواد في عملية البناء، إذ تجد هذه الأسعار اهتمامًا خاصًا من قِبل الذين يخططون لإقامة مشاريع بناء في المستقبل القريب، وكجزء من التزام موقعنا الإلكتروني بتغطية الأخبار، سنستجيب لطلباتكم بنشر قائمة بأسعار الحديد والأسمنت الصادرة عن مختلف الشركات، تابع معنا من خلال موقعنا البديل الإخباري.

أسعار الحديد اليوم الخميس 21 مارس 2024

يُعلن أن تكلفة الطن الواحد من الحديد الموجه للمشاريع الإستثمارية قد بلغت 48594 جنيهاً مصرياً، مُسجلاً بذلك تراجعاً قدره 918 جنيهاً عن القيمة المسجلة في اليوم الذي قبله.

سجلت شركة عز للحديد رقما يُقارب ال 50604 جنيهات مصرية، وأعلنت عن تراجع في القيمة بمبلغ يصل إلى 661 جنيه.

وصل سعر حديد السويس اليوم ليسجل 53000 جنيه.

سعر حديد المراكبى بقيمة 54000 جنيه.

بلغ حديد بشاى يسجل 54000 جنيه.

بلغ سعر حديد العشري يسجل 51000 جنيه.

وصل سعر حديد الجيوشى يسجل 52 ألف جنيه.

تكلفة الأسمنت في مصر لهذا اليوم، الخميس الحادي والعشرين من شهر مارس