بالزيادات الجديدة.. وزارة المالية تحدد موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2024 للعاملين في القطاع الحكومي

باقتراب صرف رواتب شهر مارس الجاري بالزيادة الجديدة، بدأ العاملون بالدولة الاستفسار عن موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2024، في هذا السياق، أعلنت وزارة المالية أنها تخصص 5 أيام من كل شهر لصرف الرواتب لجميع الهيئات والمؤسسات والوزارات في الدولة. بالإضافة إلى ذلك، حددت الوزارة ثلاثة أيام إضافية لصرف المتأخرات المستحقة للعاملين، تجدر الإشارة إلى أنه سوف يتم صرف الرواتب الخاصة بشهر أبريل بالزيادة التي أعلن عنها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ضمن قرارات تطبيق الحد الأدنى للأجور والمعاشات لجميع العاملين في القطاع الحكومي.

موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2024

تقوم وزارة المالية بتصريف مرتبات شهر أبريل بالزيادة الجديدة، مع الإشارة إلى أن الزيادة في رواتب الموظفين لن تقل عن ألف جنيه كحد أدنى، وفقًا لإعلان الوزارة، ويجدر بالذكر أنه تم تقديم موعد صرف المرتبات لتزامنه مع المناسبات الدينية مثل عيد القيامة، شم النسيم، وعيد الفطر، بغية توفير سبل الراحة للعاملين وتمكينهم من الاستفادة الكاملة من دخلهم في هذه الفترة.

مرتبات شهر مارس 2024

تم تحديد موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024، مع الزيادة التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفقًا لجدول المواعيد التالي: