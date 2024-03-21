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يافرج الله هتصرف قبل العيد؟!.. حقيقة تبكير صرف مرتبات ومعاشات شهر أبريل 2024 تبعاً لقرارات وزارة المالية
ازدادت تساؤلات الموظفين عن حقيقة تبكير صرف مرتبات ومعاشات شهر أبريل 2024، والذي سوف يتم الاحتفال فيه بعيد الفطر المبارك ولذا؛ من المتوقع لديهم أن تقوم وزارة المالية بتقديم موعد صرف المرتبات حتى لا يتعارض مع أيام الإجازة الرسمية في عيد الفطر، والمفترض أن تفصل الوزارة في ذلك بتوضيح القرار النهائي.
حقيقة تبكير صرف مرتبات ومعاشات شهر أبريل 2024
قامت وزارة المالية المصرية بتوضيح حقيقة تبكير صرف مرتبات ومعاشات شهر أبريل، وأنه تم رفض فكرة صرف المرتبات والمعاشات قبل عيد الفطر، وبالتالي سوف يكون موعد الصرف هو الموعد الأساسي دون تغيير، والذي سوف يبدأ من يوم 21 أبريل الموافق الأحد، ويستمر ذلك لمدة لا تقل عن 5 أيام متواصلة، وأما عن موعد صرف المتأخرات من المرتبات والمعاشات فقد تم تخصيص أولى الأيام من شهر مايو لذلك.
جدول صرف مرتبات شهر أبريل 2024
سوف تكون المرتبات وفقا للدرجات الوظيفية التي يشغلها الموظف، والتي هي كما يلي:
- مرتب شهر أبريل للدرجة الوظيفية الممتازة هو 12000 جنية.
- ثم مرتب شهر أبريل الدرجة العليا، والذي سيكون 10000 جنيه.
- يليه مرتب شهر أبريل لدرجة المدير، ويصل إلى 9000 جنية.
- يأتي بعد ذلك راتب شهر أبريل للدرجة الأولى، ويكون 8200 جنية.
- ثم مرتب الدرجة الوظيفية الثانية، والذي يكون 8000 جنية.
- مرتب شهر أبريل للدرجة الثالثة هو 7500 جنية.
- أما مرتب أبريل للدرجة الوظيفية الرابعة يصل حتى 7000 جنية.
- مرتب شهر أبريل الدرجة الخامسة، والذي يصل إلى 6500 جنية.
- أخيراً مرتب الدرجة السادسة في شهر أبريل، وهو يكون 6000 جنية…