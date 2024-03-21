يافرج الله هتصرف قبل العيد؟!.. حقيقة تبكير صرف مرتبات ومعاشات شهر أبريل 2024 تبعاً لقرارات وزارة المالية

ازدادت تساؤلات الموظفين عن حقيقة تبكير صرف مرتبات ومعاشات شهر أبريل 2024، والذي سوف يتم الاحتفال فيه بعيد الفطر المبارك ولذا؛ من المتوقع لديهم أن تقوم وزارة المالية بتقديم موعد صرف المرتبات حتى لا يتعارض مع أيام الإجازة الرسمية في عيد الفطر، والمفترض أن تفصل الوزارة في ذلك بتوضيح القرار النهائي.

حقيقة تبكير صرف مرتبات ومعاشات شهر أبريل 2024

قامت وزارة المالية المصرية بتوضيح حقيقة تبكير صرف مرتبات ومعاشات شهر أبريل، وأنه تم رفض فكرة صرف المرتبات والمعاشات قبل عيد الفطر، وبالتالي سوف يكون موعد الصرف هو الموعد الأساسي دون تغيير، والذي سوف يبدأ من يوم 21 أبريل الموافق الأحد، ويستمر ذلك لمدة لا تقل عن 5 أيام متواصلة، وأما عن موعد صرف المتأخرات من المرتبات والمعاشات فقد تم تخصيص أولى الأيام من شهر مايو لذلك.

جدول صرف مرتبات شهر أبريل 2024

سوف تكون المرتبات وفقا للدرجات الوظيفية التي يشغلها الموظف، والتي هي كما يلي: