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انخفاض هائل وملفت لسعر الدولار أمام الجنيه في تعاملات الخميس
سعر الدولار أمام الجنيه اليوم
في تطور ملفت للنظر بسوق الصرف الأجنبي، شهد سعر الدولار انخفاضًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الخميس الموافق 21 مارس 2024، ما أثار اهتمام المتابعين والمستثمرين على حد سواء.
سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الخميس 21/3
في خضم التحولات الاقتصادية التي تشهدها الأسواق العالمية، تراجع سعر الدولار بشكل ملحوظ أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم الخميس، وفقًا لآخر التحديثات على شاشات عرض أسعار العملات.
تباين طفيف في أسعار صرف الدولار أمام الجنيه المصري بين البنوك
في تحديثات السوق الأخيرة، شهد سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري تباينًا طفيفًا بين البنوك الرئيسية في مصر.
- في البنك العربي الأفريقي الدولي، سجل سعر الدولار 46.90 جنيه للشراء و47 جنيه للبيع، ما يعكس استقرارًا نسبيًا في السوق.
- أما في بنك كريدي أجريكول، فقد تم تداول الدولار بسعر 46.85 جنيه للشراء و46.95 جنيه للبيع، مما يشير إلى تفاوت طفيف في الأسعار بين البنوك المختلفة.
- بالانتقال إلى المصرف المتحد، فقد واكب هذا التباين بسعر 46.90 جنيه للشراء و47 جنيه للبيع، متماشيًا مع النطاق السعري المرصود في البنك العربي الأفريقي الدولي.
- في بنك قناة السويس، سجل الدولار سعر 46.90 جنيه للشراء و47 جنيه للبيع، مؤكدًا على نمط الاستقرار الذي تشهده السوق.
- من جانبه، عرض بنك التنمية الصناعية سعر الدولار بـ 46.83 جنيه للشراء و46.93 جنيه للبيع، ما يعكس استقراراً مماثلاً مع بعض الفروقات البسيطة في الأسعار مقارنة بالبنوك الأخرى.
- ويواكب البنك العقاري المصري العربي هذا الاتجاه بسعر 46.90 جنيه للشراء و47 جنيه للبيع، ما يدل على وحدة النهج في تسعير الدولار مقابل الجنيه المصري.
- البنك الأهلي المصري، الذي يمتلك شبكة فروع تصل إلى 654 فرعًا بحلول نهاية نوفمبر الماضي، سجل الدولار اليوم الخميس سعر 46.93 جنيه للشراء و47.03 للبيع، مما يعكس استمرارية الاستقرار في سوق الصرف مع بعض التفاوت الطفيف.
- بالمقارنة، في بنك الإسكندرية، استقر سعر الدولار الأمريكي عند 46.90 جنيه للشراء و47 جنيه للبيع في تعاملات بداية اليوم الخميس، مشيرًا إلى تقارب الأسعار بين البنوك المختلفة مع وجود فروق بسيطة.