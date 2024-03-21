انخفاض هائل وملفت لسعر الدولار أمام الجنيه في تعاملات الخميس

في تطور ملفت للنظر بسوق الصرف الأجنبي، شهد سعر الدولار انخفاضًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الخميس الموافق 21 مارس 2024، ما أثار اهتمام المتابعين والمستثمرين على حد سواء.

سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الخميس 21/3

في خضم التحولات الاقتصادية التي تشهدها الأسواق العالمية، تراجع سعر الدولار بشكل ملحوظ أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم الخميس، وفقًا لآخر التحديثات على شاشات عرض أسعار العملات.

تباين طفيف في أسعار صرف الدولار أمام الجنيه المصري بين البنوك

في تحديثات السوق الأخيرة، شهد سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري تباينًا طفيفًا بين البنوك الرئيسية في مصر.