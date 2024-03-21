معلومات تردد قناة دبي ريسنج 1 الجديد على القمر الصناعي نايل سات بآخر تحديث (آذار 2024)

إليكم تردد قناة دبي ريسنج 1 الجديد على النايل سات، حيث تمتاز قناة دبي ريسنج 1 بأنها الوحيدة من نوعها التي تخصصت في بث سباق الخيول في العالم العربي، وقد حظيت بشعبية كبيرة في بداية بثها على الأقمار الصناعية كما أصبحت برامجها متابعة بشكل كبير عبر الإنترنت، وأصبح ترددها على النايل سات واحداً من أكثر الترددات بحثاً، تقدم القناة محتواها بشكل مجاني على مدار الساعة دون انقطاع، مما يجعلها متاحة للمشاهدين في أي وقت من اليوم، وفي هذا المقال سنتناول تردد قناة دبي ريسنج 1 ولمحة عنها، فإليكم التفاصيل.

نظرة عامة عن قناة دبي ريسنج 1

تعتبر قناة دبي ريسنج 1 من بين القنوات الرياضية المتخصصة في تغطية رياضة سباق الخيل والفروسية، وهي جزء من شبكة قنوات دبي للإعلام، والتي تحتل مكانة بارزة في دولة الإمارات العربية المتحدة، إضافة إلى ذلك، تعتبر القناة الأولى في العالم العربي التي تقدم محتوى متخصص في مجال سباق الخيل والهجن والصقور، وسباق السيارات أيضاً، حيث تبث الأحداث والمسابقات مباشرة باستخدام أحدث التقنيات إضافة للتعليق الصوتي.

تردد قناة دبي ريسنج 1 الجديد على القمر الصناعي نايل سات بآخر تحديث 2024

تم تحديث تردد القناة في الآونة الأخيرة، ولكن يمكن للمتابعين مشاهدة بث قناة دبي ريسنج 1 وبرامجها الرياضية المنوعة على التردد التالي:

التردد: 12417

اتجاه الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 4\3

معدل الترميز: 27500

ويمكن العثور على قناة دبي ريسنج 1 الرياضية تحت اسم “Dubai Racing HD” في قائمة القنوات، ويذكر أن قناة دبي ريسنج تبث محتواها بدقة صورة عالية الجودة “HD”.