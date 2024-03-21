كباب الحلة… حلّ سحري للعزومات ميختلفش عليه اتنين!

كباب الحلة من أكثر الأكلات المحببة إلينا جميعاً، أغلب أجمع على مدى طعمه الرائع والشهي، إضافة إلى أنها سريع التحضير ولا يتطلب وقت كبير لإعداده، يمكنك تحضيره إذا جاء إليك ضيوف بشكل مفاجئ، نظرا لكونه سريعة تحضير، يمكن أن يقدم في التجمعات العائلية أو إلى عائلتك كنوع من التجديد بجانبها طبق من الأرز الأبيض أو السلطة الخضراء، المميز به مذاقه الطيب وطعمه رائع، مكوناته يوجد أغلبها في المنزل، اليوم سنقدم لكم طريقة تحضير كباب الحلة بخطوات بسيطة.

طريقة تحضير كباب الحلة

كباب الحلة ليست وصفة يمكن أن تقارن بالأكلات الأخري، طعمه رائع ومميز، يمكنك إعداده على مائدة الطعام في شهر رمضان المبارك، لا أحد قام بتذوق تلك الوصفة إلا أصبحت من الوصفات المفضلة لديه، إضافة إلى أنها يحتوي على الكثير من العناصر الغذائية التي تفيد الجسم، لذلك يفضل الكثير من الأمهات تحضيره إلى أطفالهم، لذلك وفرنا لكم أسهل طريقة لتحضير كباب الحلة بطعم ولا أروع:

المكونات:

½ كيلو من اللحم المقطع إلى قطع حجمها متوسط.

بصلتين حجمهم متوسط، مقطعين إلى مكعبات.

ملعقة من السمن البلدي.

فلفل أسود.

ملح.

مرقة الدجاج.

بهارات اللحم.

ملعقتين من الخل.

ملعقة صغيرة من السكر.

طريقة التحضير:

نحضر قدر، نضعه على النار، نضيف إليه ملعقة من السمن، ثم نضيف قطع اللحم إليه، نشوح اللحم على النار حتى يصبح لونه متغير، ثم نضيف الماء، الفلفل الأسود، مرقة الدجاج، 2 ملعقة من الخل، ملعقة صغيرة من السكر، والبهارات، نقلب جميع المكونات.

نترك المزيج على النار هادئة، لكي ينضج اللحم.

يمكن أن يحتاج اللحم إلى إضافة كمية من الماء، بمجرد أن ينضج، يقدم بجانبه طبق من الأرز أو المكرونة بناء على ما ترغبين.

نصائح لنجاح كباب الحلة

لكي تحصلين على ألذ كباب حلة مثل الزبدة عليك معرفة النصائح التالية: