“متفوتش أي ماتش” تردد قناة أون تايم سبورت الرياضية الجديد 2024 على الشاشات!

الكثير يبحث عن أفضل القنوات الرياضية، خاصة عشاق الكورة، تعتبر أكثر فئة تهتم بذلك، هي الرجال، تعتبر اون تايم من القنوات الفضائية التي تتيح احدث المباريات مع برامج التحليل المباريات مع أكفأ المحللين الذين يتمتعون بالخبرة التي تصل إلى سنوات، إضافة إلى ذلك تهتم بتقديم محتوى بأفضل جودة وصوت وصورة، لذلك تعتبر من القنوات التي تمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة، المميز بها عدم وجود إعلانات كثيرة حتى لا يشعر المشاهدة بالملل، مما اضطر الكثير إلى البحث عن تردد قناة أون تايم سبورت الرياضية الجديدة مع كيفية تثبيتها على جهازك، تابع مقالتنا اليوم للتعرف على ترددها.

تردد قناة أون تايم سبورت الرياضية الجديدة

قناة أون تايم سبورت من أكثر القنوات الرياضية التي تهتم بتقديم أفضل الأعمال الرياضية مع عرض بث مباشر لمباراة بدون انقطاع أو تشويش، بالإضافة إلى أنها مجانية بدون رسوم اشتراك مثل القنوات الأخرى، تقدم برامج متنوعة للرياضة مع افضل المحللين الرياضيين، لذلك وفرنا لكم تردد قناة اون تايم، وهي كالآتي:

تردد قناة الرياضية اون تايم سبورت على النايل سات

تردد: 10853.

جودة العرض: HD.

معامل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: عمودي.

التردد الجديد للقناة الرياضية on time sport على القمر الصناعي العرب سات

التردد: 11861.

جودة العرض: HD.

معامل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

التردد الحديث لقناة اون تايم سبورت 3 على القمر الصناعي النايل سات

التردد: 12303.

الاستقطاب: أفقي.

معدل تصحيح الخطأ: ⅚.

معامل الترميز: 27500.

خطوات استقبال احدث ترددات اون دراما تايم سبورت على الأقمار الصناعية

يمكنك تنزيل القناة بنفسك بكل سهولة دون داعي إلى أي مهندس او فني من خلال إتباع الخطوات التالية:

اضغط على تركيب من خانة الخدمات الأساسية.

اختر خانة إضافة من خلال الأوامر التي ستظهر أمامك.

سيطلب منك ادخال جميع البيانات التي تتعلق بالقناة مثل التردد، الاستقطاب، القمر الصناعي الملائم لك.

اضغط على البحث، انتظر، ثم اضغط على حفظ.

مميزات قناة أون تاني سبورت 2024