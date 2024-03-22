“ولا أجدعها حاتي” اعرفي طريقة كفتة الفراخ المشوية على أصولها بطعم هيجنن الكل!

تعتبر الكفتة المشوية من أكثر الأكلات الشهية في طعمها، سريعة التحضير، لذلك يفضلها الكثير من الأشخاص سواء الأطفال أو الكبار، الكثير يفضل تناول الكفتة باللحم المشوية، لكن هل سبق وتناولت الكفتة بالفراخ، تعتبر من أكثر الأكلات التي تتميز بطعمها الرائع ومذاقها الخاص، إضافة إلى أنها سهلة في تحضيرها، ولا تتطلب وقت كبير أو مجهود، يمكنك تحضيرها في المنزل وشويها بكل سهولة بمكونات أغلبها توجد لديك، لا أحد يستطيع مقاومه طعمها الرائع، يلائم تقديمها في المناسبات الخاصة والتجمعات العائلية في شهر رمضان المبارك، اليوم سنقدم لكم طريقة كفتة الفراخ المشوية على أصولها بخطوات بسيطة.

طريقة كفتة الفراخ المشوية على أصولها

كفتة الفراخ من أكثر الأكلات التي تتميز بطعمها الرائع، إضافة إلى أن تكلفتها بسيطة وطريقة تحضيرها لا تتطلب وقت ولا مجهود، يمكنك إعدادها بأقل التكاليف والخطوات، اليوم سنعرض لكم أسهل طريقة لإعداد الكفتة المشوية من خلال فيما يلي:

المكونات:

½ كيلو من الدجاج.

بصلة حجمها متوسط، مبشورة، تكون مصفاه جيدا من الماء.

¼ كوب من البقدونس.

ثمرة طماطم حجمها متوسط، مصفاة ناعمة.

ملعقة من البقسماط.

ثمرة فلفل أحمر حار أو ألوان، مقطعة إلى قطع صغيرة.

ملعقة من الملح.

ملعقة صغيرة من البابريكا، الفلفل الأسود، الثوم البودرة، بيكنج بودرة، كزبرة ناشفة.

ماء البصل المبشور.

ماء طماطم مبشورة.

ملعقة من الصلصة الطماطم.

بصلة مقطعة إلى شرائح.

ملعقة من زيت النباتي.

ملعقة من الملح، البابريكا.

طريقة التحضير: