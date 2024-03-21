الحقي خزني ياست الكل… انخفاض أسعار الدواجن اليوم الخميس 21 مارس 2024 داخل البورصة والاسواق المحلية

رصدت المؤشرات الأخيرة حدوث انخفاض ملحوظ في أسعار الدواجن اليوم في داخل بورصة الدواجن والمحلات التجارية، وذلك وفقًا للمعاملات الأخيرة داخل كل منهما، وجاء هذا التراجع في الأسعار بعد الاستقرار النسبي الذي مثله سعر جميع أنواع الدواجن لفترة طويلة، لم يكن من المتوقع بعدها أن يحدث انخفاض.

أسعار الدواجن اليوم

سجلت أسعار الدواجن اليوم الخميس 21 مارس 2024 سعر منخفض بشكل واضح عن الأيام الماضية، التي كانت الأسعار بها مرتفعة حيث انخفض سعر الفراخ البيضاء بما يعادل حوالي 5 جنية عن سعر الأمس، وأيضًا تراجع سعر الدواجن الساسة نحو 3 جنيهات، وبالنسبة إلى سعر الفراخ البيضاء الأمهات فقد انخفض سعرها ما يساوي 8 جنيهات، ولكن يكون هناك تفاوت بسيط في الأسعار باختلاف المنطقة والمحل التجاري.

سعر الدواجن اليوم الخميس

بعد الانخفاض الذي سجلته أسعار الدواجن في الأوقات الأخيرة، جاءت الأسعار كما يلي: