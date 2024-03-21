 “الذهب يتألق في مصر”: ارتفاع مفاجئ في أسعار المعدن النفيس بتعاملات الخميس….

مع بداية تعاملات يوم الخميس الموافق 21 مارس 2024، شهدت أسواق الذهب المصرية نشاطًا لافتًا مع ارتفاع أسعار المعدن الأصفر، وفقًا لأحدث بيانات عرض الأسعار، يثير هذا التطور اهتمامًا كبيرًا بين المتابعين والمستثمرين الذين يبحثون عن تحديثات يومية حول حركة الذهب في السوق المصري.

سعرالذهب في مصر اليوم الخميس

مع بداية التعاملات في سوق الذهب المصري، نلاحظ تحركات ملحوظة في أسعار الذهب بمختلف العيارات. إليكم تفصيل أسعار الذهب وفقًا لأحدث التحديثات:

سعرعيار 24: الأكثر نقاءً ولمعانًا، سعر الجرام يصل إلى 3485 جنيه.

سعر عيار 22:يتميز بجودته العالية، ويبلغ سعر الجرام 3195 جنيه.

سعر عيار 21: الأكثر شيوعًا وطلبًا، سعر الجرام يقدر بـ 3050 جنيه.

سعر عيار 18: معروف بتوازنه بين الجودة والسعر، يسجل الجرام 2614 جنيه.

سعر عيار 14: يوفر خيارًا اقتصاديًا مع جودة مقبولة، سعر الجرام 2033 جنيه.

سعرالجنيه الذهب: يحظى بإقبال كبير كوحدة استثمار، يسجل 24400 جنيه.

ما العلاقة بين الدولار وسعر الدهب

العلاقة بين سعر الذهب والدولار الأمريكي غالبًا ما تكون عكسية، وهذا يعني أنه عندما يقوى الدولار أمام العملات الأخرى، تميل أسعار الذهب إلى الإنخفاض، والعكس صحيح، هناك عدة أسباب وراء هذه العلاقة:

1. عندما يقوى الدولار، تنخفض قوة شراء الذهب لأنه يصبح أكثر تكلفة للمشترين الذين يستخدمون عملات أخرى.

2. الذهب يعتبر عادةً ملاذًا آمنًا في أوقات الأزمات الإقتصادية والسياسية.

3. الدولار القوي غالبًا ما يرتبط بأسعار فائدة أعلى في الولايات المتحدة، مما يجعل الإستثمار في الأصول المدرة للدخل، مثل السندات، أكثر جاذبية مقارنة بالذهب، الذي لا يوفر عائدات أو فوائد.

4. تكلفة استخراج الذهب وإنتاجه يمكن أن تتأثر بقوة الدولار، حيث تُدفع تكاليف الإنتاج غالبًا بالدولار.

وبالتالي، يعتبر العديد من المستثمرين الذهب أداة تحوط ضد ضعف الدولار وكأصل استثماري يمكن أن يحافظ على قيمته على المدى الطويل.