“هسه البطاقة الوطنية في العراق 2024” خطوات التقديم على البطاقة الوطنية الموحدة بالعراق 2024 من هنا

أصدرت مديرية شؤون البطاقة الموحدة بالعراق عن خطوات التقديم على البطاقة الوطنية الموحدة بالعراق 2024 إعلاناً عن خطوات التسجيل حجز البطاقة الوطنية الموحدة في العراق إضافةً إلى المعايير الواجب توافرها حيث يمكن إجراء الحجز الرقمي عبر موقع المديرية الإلكتروني الرسمي وذلك يشمل توضيح الخطوات اللازمة على حجز البطاقة الوطنية الموحدة في العراق عبر الإنترنت للبطاقة الوطنية الموحدة وبهذا تزود السلطات العراقية الفرصة لكل المواطنين لتنظيم موعد لاستلام البطاقة الوطنية الموحدة بيسر وأمان إذ تعد هذه البطاقة وثيقة رسمية تقرها الجهات المختصة وتعمل كبديل لهوية الفرد الشخصية ويمكنكم الآن اكتشاف أسلوب حجز المواعيد لاقتناء البطاقة الوطنية الوحدة بالعراق 2024 وتقديم الطلب من خلال المواقع الإلكترونية التي هي مدرجة أدناه.

حجز البطاقة الوطنية الموحدة في العراق 2024

ما هي الإجراءات اللازمة لتسجيل البطاقة الوطنية الموحدة في العراق للعام 2024 من خلال الموقع الإلكتروني التابع للمديرية المختصة بالبطاقات الوطنية من أجل تيسير عملية الحصول على البطاقة الوطنية الموحدة في العراق لسنة 2024 كشفت المديرية المسؤولة عن إصدار البطاقات الموحدة عن الخطوات المطلوبة.

خطوات حجز البطاقة الوطنية الموحدة في العراق 2024

من المهم الانتباه إلى أن الخطوات قد تختلف قليلاً حسب الإجراءات الدقيقة التي يتبعها كل مركز للحصول على البطاقة الوطنية الموحدة بالعراق 2024 لذا يُنصح بمتابعة تعليمات وتوجيهات الجهات المعنية بشكل دقيق أثناء عملية الحجز والتسجيل.

الولوج إلى الخدمة وقراءة الدليل الإرشادي.

ملء جميع الحقول وبشكل دقيق والتأكد من صحة المعلومات وعدم اهمال اي حقل.

اختيار موعد المراجعة من خلال التواريخ المتاحة للحجز فقط التي تظهر في البرنامج مع ملاحظة الأيام التي يتوفر فيها الحجز.

في حال عدم توفر حجز في التاريخ الذي يتم اختياره سوف يتم اختيار تاريخ تلقائي متاح من قبل النظام.

كتابة رقم الهاتف يكون باللغة الإنجليزية.

للأستعلام عن الحجز الرجاء أضغط على زر استعلام عن الحجز أسفل يسار النافذة.

الأوراق المطلوبة لحجز البطاقة الوطنية في العراق 2024

من المستندات الأساسية شرطًا لإنهاء إجراءات حجز البطاقة المتكاملة ويوصى باتخاذ الوثائق المذكورة أدناه معك عند التوجه لتسلم البطاقة الوطنية في العراق:

نسخة من الهوية الوطنية الحالية.

إثبات الإقامة الحالية.

صورة شخصية حديثة.

من خلال توفير هذه الوثائق المطلوبة واتباع الخطوات المذكورة أعلاه، يمكن للمواطنين العراقيين حجز البطاقة الوطنية الموحدة بسهولة ويسر والحصول عليها في الموعد المحدد، ويجب على المواطنين العراقيين الاستفادة من هذه الخدمة الإلكترونية لتسهيل وتسريع إجراءات الحصول على البطاقة الوطنية الموحدة لعام 2024.