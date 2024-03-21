انخفاض مفاجئ في أسعار العملات أمام الجنيه..تحديثات الخميس 21/3 تكشف التفاصيل
أسعار العملات أمام الجنيه
في تطور لافت للانتباه، شهدت أسواق الصرف المصرية تراجعًا ملحوظًا في قيمة العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، وذلك خلال تعاملات اليوم الخميس الموافق 21 مارس 2024، الأنظار تتجه صوب البنك المركزي المصري الذي أعلن عن هذه التحركات السعرية الجديدة عبر موقعه الإلكتروني، ما يثير تساؤلات عديدة حول أسباب هذا التراجع وتأثيره على السوق المحلية.
أسعار العملات أمام الجنيه في البنك المركزي المصري
في أحدث تحديثات البنك المركزي المصري، تم رصد تغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، حيث تم تسجيل الدولار بسعر 46.88 جنيه للشراء و47.01 جنيه للبيع، وفي السياق ذاته، بلغ سعر اليورو 50.81 جنيه للشراء و50.97 جنيه للبيع، معلنًا عن تحركات سعرية مهمة.
أما الجنيه الاسترليني، فقد تم تسجيله بسعر 59.52 جنيه للشراء و59.69 جنيه للبيع، ما يعكس التقلبات في السوق المالي العالمي وتأثيرها على الاقتصاد المحلي، ولم يغب الفرنك السويسري عن المشهد، إذ سُجل بسعر 52.59 جنيه للشراء و52.76 جنيه للبيع، مواصلاً الحفاظ على مكانته ضمن العملات الأجنبية الرئيسية في مصر.
أحدث أسعار العملات الآسيوية والخليجية في البنك المركزي المصري
السوق المالي المصري يشهد تحديثات مستمرة في أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، وفقًا لآخر البيانات من البنك المركزي المصري، إليكم لمحة عن الأسعار الجديدة لبعض العملات الرئيسية من آسيا ومنطقة الخليج:
- الين الياباني: سعر 100 ين ياباني سجل قيمة 30.90 جنيه للشراء و31.00 جنيه للبيع، ما يعكس التحركات في العلاقات الاقتصادية بين مصر واليابان.
- الريال السعودي: يتم تداول الريال السعودي بسعر 12.50 جنيه للشراء و12.53 جنيه للبيع، مؤشرًا على استمرار العلاقات التجارية القوية بين مصر والسعودية.
- الدينار الكويتي:وصل سعر الدينار الكويتي إلى 152.40 جنيه للشراء و152.88 جنيه للبيع، ما يدل على قيمته العالية مقارنة بالعملات الأخرى في المنطقة.
- الدرهم الإماراتي: تم تسجيل الدرهم الإماراتي بسعر 12.76 جنيه للشراء و12.80 جنيه للبيع، مشيرًا إلى التبادل التجاري والاستثماري بين مصر والإمارات.