انخفاض مفاجئ في أسعار العملات أمام الجنيه..تحديثات الخميس 21/3 تكشف التفاصيل

في تطور لافت للانتباه، شهدت أسواق الصرف المصرية تراجعًا ملحوظًا في قيمة العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، وذلك خلال تعاملات اليوم الخميس الموافق 21 مارس 2024، الأنظار تتجه صوب البنك المركزي المصري الذي أعلن عن هذه التحركات السعرية الجديدة عبر موقعه الإلكتروني، ما يثير تساؤلات عديدة حول أسباب هذا التراجع وتأثيره على السوق المحلية.

أسعار العملات أمام الجنيه في البنك المركزي المصري

في أحدث تحديثات البنك المركزي المصري، تم رصد تغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، حيث تم تسجيل الدولار بسعر 46.88 جنيه للشراء و47.01 جنيه للبيع، وفي السياق ذاته، بلغ سعر اليورو 50.81 جنيه للشراء و50.97 جنيه للبيع، معلنًا عن تحركات سعرية مهمة.

أما الجنيه الاسترليني، فقد تم تسجيله بسعر 59.52 جنيه للشراء و59.69 جنيه للبيع، ما يعكس التقلبات في السوق المالي العالمي وتأثيرها على الاقتصاد المحلي، ولم يغب الفرنك السويسري عن المشهد، إذ سُجل بسعر 52.59 جنيه للشراء و52.76 جنيه للبيع، مواصلاً الحفاظ على مكانته ضمن العملات الأجنبية الرئيسية في مصر.

أحدث أسعار العملات الآسيوية والخليجية في البنك المركزي المصري

السوق المالي المصري يشهد تحديثات مستمرة في أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، وفقًا لآخر البيانات من البنك المركزي المصري، إليكم لمحة عن الأسعار الجديدة لبعض العملات الرئيسية من آسيا ومنطقة الخليج: