“شوف اسمك منهم؟؟”.. خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 وأهم شروط الحصول على الدعم

يبدو أن وزارة العمل في العراق تقوم بجهود جادة لتقديم الدعم الاجتماعي للأسر المحتاجة، وذلك من خلال إعلان اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، يعتبر هذا الإجراء مهماً لتوفير الشفافية والفرص المتساوية للحصول على الدعم للفئات المحتاجة، باستقبال الطلبات المسبقة ومراجعتها بعناية، تبدي الوزارة اهتماماً بضمان أن الدعم يصل إلى من يستحقه فعلاً، ومن المهم أيضاً أن تتم هذه العملية بسرعة لتخفيف الضغط عن الأسر المحتاجة، خصوصاً في ظل ارتفاع الأسعار الذي يؤثر على الشرائح الاجتماعية المختلفة.

خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024

للوصول إلى اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024، يُرجى اتباع الخطوات التالية:

زيارة المنصة الإلكترونية الخاصة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق، أو الولوج إلى بوابة “مظلتي“.

تسجيل الدخول لحسابك الشخصي، وإذا لم تكن تمتلك حسابًا بعد، يمكنك إنشاء حساب جديد.

بعد تسجيل الدخول، ابحث عن الرابط الخاص بالدعم الاجتماعي للوجبة المتأخرة.

اضغط على خيار البحث عن طريق الأسماء.

قم بملء المعلومات الشخصية المطلوبة وإدخال رمز الأمان.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية

أصدرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية المعايير المطلوبة للتأهل للمنحة الخاصة بالرعاية الاجتماعية، وتشمل هذه المعايير النقاط التالية:

يجب أن يكون المتقدم عراقي الجنسية.

يتعين على المرشح أن يعيش بصفة مستمرة داخل حدود العراق.

يُعتبر أحد الشروط الأساسية أن ينتمي المتقدم إلى عائلة تعاني من ضائقة مالية وأن يكون دخلهم محدودًا.

يجب أن لا يمتلك المتقدم أية أصول ذات قيمة مرتفعة أو عقارات أو قطع أرض.

يجب أن يكون عمر المتقدم الذكر أقل من ثمانية عشر عامًا ولا يزيد عن ستين عامًا، بينما يجب أن لا يقل عمر المتقدمة الأنثى عن خمسة عشر عامًا ولا يزيد عن خمسين عامًا.

يجب تسليم جميع الوثائق والمستندات الضرورية لاستكمال الطلب.

هذه المعايير تهدف إلى ضمان أن الدعم الاجتماعي يصل إلى الفئات الأكثر احتياجًا وتقديم الدعم للأسر التي تعيش في ظروف مالية صعبة داخل العراق.