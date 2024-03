“رالف المدمر Wreck-It Ralph”.. اضبط الآن تردد قناة توم وجيري على نايل سات وعرب سات لمتعة لا تنتهي

في عالم اليوم حيث تزداد رغبة الأمهات في تقديم محتوى ترفيهي وتعليمي مميز لأطفالهن، تبرز قناة توم وجيري كوجهة مفضلة للصغار والكبار على حد سواء، تتميز هذه القناة بتقديمها لتشكيلة واسعة من أفلام الرسوم المتحركة والكرتون، بما في ذلك مسلسلات الأنمي والأعمال المدبلجة إلى العربية، ما يجعلها مصدر سعادة للأطفال من مختلف الأعمار.

تردد قناة توم وجيري لعشاق الكرتون على نايل سات وعرب سات

للأمهات الراغبات في توفير تجربة مشاهدة ممتعة وتعليمية لأطفالهن، بات الآن من السهل ضبط أجهزتهن الفضائية لاستقبال قناة توم وجيري، القناة المفضلة للأطفال التي تعرض باقة متنوعة من الأفلام الكرتونية المحبوبة، يمكن العثور على قناة توم وجيري عبر الإعدادات التالية:

تردد قناة توم وجيري على النايل سات

التردد: 11219

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 6/5

الاستقطاب: أفقي

تردد قناة توم وجيري على القمر الصناعي عرب سات

التردد: 11785

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ¾

الاستقطاب: رأسي

كيفية ضبط قناة توم وجيري الجديدة

إذا كنت تبحث عن طريقة بسيطة لإضافة قناة توم وجيري الجديدة إلى جهاز الاستقبال الخاص بك والاستمتاع بأحدث محتويات الرسوم المتحركة المحببة للأطفال، إليك الخطوات التي يمكنك اتباعها لضبط القناة بكل سهولة:

قم بتشغيل جهاز الاستقبال وافتح قائمة القنوات الموجودة.

ابحث في القائمة عن خيار “البحث اليدوي” أو “Manual Search” وقم باختياره.

قم بكتابة التردد الجديد الخاص بقناة توم وجيري في الحقل المخصص.

بعد إدخال التردد، انتظر حتى يتم البحث بشكل كامل عن القناة واكتشافها.

عند الانتهاء من البحث وظهور القناة، قم بالضغط على خيار “حفظ” أو “Save” لإضافة القناة إلى قائمة القنوات الخاصة بك.

أفلام قناة توم وجيري

1. Finding Nemo – البحث عن نيمو

2. WALL·E

3. Toy Story

4. How to Train Your Dragon

5. Zootopia

6. Soul – سول

7. Coraline

8. Tangled

9. Inside Out

10. Coco

11. Monsters, Inc.

12. Up – فوق

13. Wreck-It Ralph – رالف المدمر

14. Ratatouille – خلطة بيطة بالصلصة

15. فيلم توم وجيري