متاح الحجز الان.. خطوات حجز البطاقة الوطنية الموحدة في العراق 2024 وأهم الشروط المطلوبة

حجز البطاقة الوطنية الموحدة في العراق، بفضل اعتماد وزارة الداخلية العراقية نظام التقديم الإلكتروني، أصبح من الممكن لكافة المواطنين الذين بلغوا سن الـ18 استخراج بطاقة الهوية الرسمية بكل سهولة، يمكن للمواطنين الآن تقديم طلباتهم بشكل إلكتروني من منازلهم عبر استخدام رابط متاح على شبكة الإنترنت والذي يتيحها الوزارة للعموم، يقوم المواطنون بتعبئة استمارات الطلب بشكل إلكتروني، دون الحاجة للخروج من منازلهم، ومن ثم يقومون بحجز موعد لزيارة مكتب الأحوال المدنية الأقرب لهم لاستلام البطاقة، يتم تحديد موعد الزيارة بشكل مسبق عبر النظام الإلكتروني، ويُطلب من المواطنين أن يتقدموا بالزيارة بحد أقصى 3 أيام عمل.

خطوات حجز البطاقة الوطنية الموحدة في العراق 2024

اليكم خطوات حجز البطاقة الوطنية الموحدة في العراق 2024:

أولا الهاب إلى الموقع الإلكتروني الرسمي التابع للوزارة.

بمجرد الدخول إلى الصفحة الرئيسية للموقع، اختر قسم الخدمات الإدارية.

انتقل إلى نموذج حجز الهوية الوطنية وقم بتعبئته بكل المعلومات المطلوبة.

بعد ذلك، قم بتحميل نموذج الاستمارة على جهازك المحمول.

قم بملء المعلومات المطلوبة بشكل شامل في النموذج.

قم بالتوقيع في نهاية الاستمارة لتأكيد البيانات المُقدمة.

بعد إكمال العملية، ستتلقى إشعارًا يؤكد تسجيلك، وذلك إما من خلال البريد الإلكتروني أو رسالة نصية على هاتفك المحمول.

يتضمن الإشعار معلومات حول الوقت والمكان الذي ينبغي عليك التوجه إليه لاستلام بطاقتك الوطنية.

شروط حجز البطاقة الوطنية بالعراق لعام 2024

للتسجيل من أجل الحصول على الهوية الوطنية في العراق، يجب على الفرد الاستيفاء لمجموعة من الشروط التي وضعتها السلطات العراقية، وتشمل الشروط التالية: