 خطة الحكومة لموازنة 2024.. تخصيص 12 مليار دولار لدعم الفئات الأكثر احتياجًا

في إطار استراتيجيتها للموازنة العامة لعام 2024، تعتزم الحكومة المصرية تخصيص مبلغ ضخم يصل إلى 12 مليار دولار لبرامج دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وذلك في محاولة لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل “الغلابة”، تأتي هذه الخطوة في ظل تدفقات مالية قوية شهدتها مصر مؤخرًا، مما يمهد الطريق لزيادة الإنفاق على الدعم الاجتماعي وتعزيز البنية التحتية الأساسية للبلاد.

خطة الحكومة لموازنة 2024

الدعم المالي الجديد، الذي يتوقع أن يلعب دورًا كبيرًا في تعزيز الدعم الحكومي، من المقرر أن يوجه بشكل أساسي نحو تحسين الخدمات في قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم، بالإضافة إلى تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي للأسر ذات الدخل المحدود.

تخصيص 596 مليار جنيه لدعم الفئات المتأثرة بالتضخم

تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، توجه الحكومة المصرية جزءًا كبيرًا من موازنتها الجديدة للعام المالي 2024/2025 نحو تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، مخصصةً مبلغًا ضخمًا يقارب 596 مليار جنيه، أي ما يزيد عن 12 مليار دولار أمريكي، لدعم الفئات الأكثر حاجة. هذا الإجراء يأتي كمحاولة للتخفيف من وطأة التحديات الاقتصادية، خصوصًا مع ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض قيمة الجنيه، والتي كان لها تأثير بالغ على المواطنين من متوسطي ومحدودي الدخل.

مخصصات الدعم الحكومي

تفصيلًا، تشمل مخصصات الدعم الحكومي مبالغ محددة لدعم السلع التموينية بقيمة 134 مليار جنيه، وزيادة دعم المواد البترولية ليصل إلى أكثر من 147 مليار جنيه، بالإضافة إلى تخصيص 40 مليار جنيه لبرنامج “تكافل وكرامة”، الذي يستهدف توفير الدعم المباشر للأسر الأكثر احتياجًا.