“حل الفزورة واكسب مع فريش Fresh” الاشتراك في مسابقة فريش اليوم 11 رمضان وتقديم 5 جوائز يومياً

نعلن لكم تفاصيل مسابقة فريش والتي انطلقت خلال شهر رمضان ويمكن الاشتراك فيها بكل سهولة والحصول على الجوائز التي تقدمها المسابقة من منتجات شركة فريش من الأجهزة الكهربائية وغيرها من الأدوات المنزلية التي تقوم ببيعها الشركة، وتم الإعلان عن المسابقة على هامش الإعلان الترويجي للشركة والذي يعرض من خلال قناة إم بي سي مصر على مدار شهر رمضان ويقدمه كلا الفنانتين روبي ودينا الشربيني وتبدأ المسابقة بشكل يومي عقب أذان المغرب.

الاشتراك في مسابقة فريش خلال شهر رمضان 2024

ودائما ما تقوم شركة فريش بتقديم إعلان ترويجي خلال شهر رمضان يجذب انتباه الجميع، وما جعل الجميع يهتم به هو تقديمهم لمسابقة ويتم الاشتراك فيها بكل سهولة والإجابة على حل الفزورة وسوف يتم تقديم جوائز للفائزين بها حيث سوف يفوز بها خمسة أشخاص من الذين قاموا بتقديم الإجابة الصحيحة يومياً.

وتحتوي الجائزة على منتجات الشركة من أجهزة كهربائية وأدوات منزلية، وكانت المسابقة في الإعلان عبارة عن معرفة البلد التي يتناولها الإعلان، والإجابة الخاصة بالأمس 10 رمضان هي دولة إيطاليا، ولكي يتم الإجابة على السؤال من خلال الدخول على الموقع الرسمي لشركة فريش وكتابة اسم الدولة، ومن المقرر أن يتم عرض المسابقة الجديدة اليوم 11 رمضان بعد آذان المغرب ويتم الإجابة حتى الساعة الثانية عشر من منتصف الليل.

شركة فريش للأجهزة الكهربائية

وتقوم شركة فريش بإنتاج جميع الأجهزة الكهربائية التي تشهد دائما إقبال كبير من المواطنين نظرا لجودتها الكبيرة، كما تقوم الشركة بتصدير منتجاتها إلى عدد 92 دولة، وهو ما يجعلها من أكبر الشركات في هذا المجال، كما اعتادت الشركة على تقديم مثل تلك المسابقات في شهر رمضان.