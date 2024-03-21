“ضحك وهزار من أول ما تفتح القناة” تردد قناة توم وجيري الجديد 2024 على النايل سات!

تعد قناة توم وجيري واحدة من أبرز القنوات الفضائية التي تقدم محتوى ترفيهيًا وتعليميًا ممتعًا للأطفال في جميع أنحاء العالم العربي. تتميز القناة بقدرتها على جذب انتباه الأطفال وتحفيزهم على التعلم من خلال برامج متنوعة ومحتوى مسلي يعكس قيمًا إيجابية وترفيهية.

التردد الجديد لقناة توم وجيري لعام 2024

أولاً التردد على القمر الصناعي النايل سات

تقدم قناة توم وجيري للأطفال ترددًا جديدًا على النايل سات لسهولة الوصول إليها واستقبالها بجودة عالية. حيث يكون التردد 12149، مع استقطاب أفقي ومعامل ترميز يبلغ 27500 ومعامل تصحيح الخطأ ⅚.

ثانيا تردد القناة على القمر الصناعي العرب سات

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمشاهدين الاستمتاع ببرامج قناة توم وجيري على العرب سات واستقلالها بجودة ووضوح رؤية عالية أيضا. يكون ذلك عبر التردد 11315، مع استقطاب أفقي ومعامل ترميز يبلغ 27500.

كيفية استقبال قناة توم وجيري الجديدة

يرجى اتباع الخطوات التالية لاستقبال قناة توم وجيري الجديدة بسهولة

قم بالدخول إلى إعدادات جهاز الرسيفر الخاص بك. بعد ذلك ادخل التردد الجديد لقناة توم وجيري المذكور في الأعلى. حدد القمر الصناعي المناسب (النايل سات أو العرب سات). قم بإدخال معامل ترميز وتصحيح الخطأ وفقًا للمعلومات المذكورة أعلاه. كن حريصا على ضبط جهاز الرسيفر بشكل صحيح لضمان استقبال القناة بجودة عالية ووضوح مثالي.

تعتبر قناة توم وجيري أطفال وجهة موثوقة للعائلات العربية التي تسعى لتوفير بيئة ترفيهية آمنة وتعليمية لأطفالها، فهي تقدم محتوى متنوع يجمع بين التسلية والتعلم، مع التأكيد على الجودة والمراقبة الدقيقة للمحتوى لضمان تجربة مشاهدة إيجابية وممتعة للصغار دون المساس بسلامتهم وتطورهم العقلي والمعرفي.