قناة الدراما التركي والعربي.. تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2024 دراما للمسلسلات التركية “قيامة عثمان”

تزايد البحث في الآونة الأخيرة عن تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2024 على نايل سات وعرب سات، حيث تتميز قناة الفجر الجزائرية بتنوعها الفني، حيث تقدم مسلسلات درامية تجمع بين الفخامة التركية والدراما العربية، وذلك بالتزامن مع إعلان القناة عن شرائها لحقوق بث أجمل المسلسلات التركية الحصرية المجانية، ومن اهم هذه المسلسلات مسلسل المؤسس عثمان ومسلسل صلاح الدين الأيوبي، حيث تمتاز قناة الفجر الجزائرية بشعبيتها الكبيرة بين العديد من القنوات, ولذلك وسوف نتناول عبر موقعنا التردد الجديد لقناة الفجر الجزائرية.

تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2024

يمكنكم الاستمتاع بمشاهدة قناة الفجر الجزائرية من خلال ضبط تردد القناة على أجهزة الاستقبال، ولضبط التردد سوف نقدم لكم البيانات بالتفصيل:

تردد قناة الفجر الجزائرية على نايل سات:

القمر الصناعي النايل سات.

التردد: 12034.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ:4/3 .

جودة القناة: HD .

تردد قناة الفجر الجزائرية على عرب سات:

القمر الصناعي العرب سات.

التردد: 11034 .

معدل الترميز: 27500 .

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5 .

جودة القناة: HD .

كيفية ضبط تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2024



يمكن تنزيل قناة الفجر الجزائرية على أجهزة التلفاز بسهولة من خلال اتباع التعليمات وضبط التردد المحدد لذلك، لتتمكن من متابعة أحدث الأعمال العربية والتركية المدبلجة:

أولا قم بالنقر على زر القائمة الموجود في الريموت.

اختيار رمز الإعداد الهوائي، بما في ذلك اختيار إضافة تردد جديد.

قم بإختيار القمر الصناعي وبعد ذلك إدخال إحداثيات تردد القناة.

بعد ذلك قم بالنقر على خانة البحث.

عقب الإنتهاء من البحث سوف يتم تنزيل القناة قم بالضغط على حفظ التغييرات.

مميزات قناة الفجر الجزائرية

قناة الفجر الجزائرية لديها العديد من الإمتيازات التي يمكن التعرف عليها من خلال النقاط التالية: