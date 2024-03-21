عاوز تتحكم في موبايلك بطريقة ذكية؟ تطبيق MacroDroid Pro هو الحل!

تطبيق MacroDroid Pro يشكل تحول تلقائي في برمجة أجهزة الأندرويد، حيث له القدرة على إنشاء سلسلة من العمليات، بالإضافة لحماية بطارية الجهاز، كما يسمح لمستخدميه انشاء ماكروهات مخصصة، وهو تطبيق رائع للتحكم في موبايلك بطريقة ذكية.

مميزات تطبيق MacroDroid Pro

يساعد تحميل التطبيق في تحسين تجربة مستخدميه من خلال الآتي:

يحسن من إدارة الطاقة عن طريق تغيير سطوع الشاشة تلقائياً على السياق، ووقف البلوتوث والواي فاي أثناء عدم احتياجهم.

يدير التطبيقات من خلال تحكمه في وقف وتشغيل تطبيقات محدد تلقائياً عند توصيل أي ملحقات للجهاز.

يشكل نظام حماية شامل لأجهزة الأندرويد حيث يقفل الجهاز مباشرةً في موقع محدد أو عند فقدان الاتصال بجهاز بلوتوث محدد.

يساعد في التكامل مع التطبيقات حيث يرسل الرسائل النصية تلقائياً عند إشعار الجهاز، بجانب آلية التحديث التلقائي لحالات الفيسبوك أو التويتر.

علاوةً على ذلك دوره في تنظيم وإدارة الإعدادات الصوتية مثل كتمه للصوت بشكل مباشر أثناء الاجتماعات والمكالمات.

كما يحسن أداء القيادة حيث يربط بين الهاتف والسيارة مباشرةً ويقوم باستلام ورفض الرسائل تلقائياً أثناء القيادة.

كيفية عمل مهام في تطبيق MacroDroid Pro

لتتمكن من إنشاء مهمة أتمتة باستخدام التطبيق قم بالآتي:

تنزيل تطبيق MacroDroid Pro من متجر جوجل بلاي على الهاتف الأندرويد.

بعد ذلك افتح التطبيق على هاتفك ثم انقر على زر”Add Macro” لإنشاء مهمة جديدة.

ثم حدد الحدث الذي يمثل المهمة واختر “Screen On” لتفعيل المهمة عند تشغيل الشاشة.

حدد الحدث واختر الإجراءات التي تود تنفيذها على سبيل المثال تشغيل تطبيق، أو تغيير إعدادات الصوت، أو غير ذلك.

أدخل الشروط المخصصة لتنفيذ المهمة ثم أضف قسم “Constraints”.

ثم حدد الشروط الملائمة مثل: الوقت والموقع.

وأخيراً قم بحفظ المهمة بالضغط على زر “Save” وانقر على المفتاح الذي يظهر بجوار اسم المهمة لتفعيلها.

فوائد تحميل تطبيق MacroDroid Pro

يساهم التطبيق بشكل كبير في تحسين تجربة مستخدميه أجهزة الأندرويد حيث يعمل على: