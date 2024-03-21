عيار 21 بكام.. تعرف على سعر الذهب والدولار اليوم الخميس 21 مارس في مصر

تشهد أسعار الذهب اليوم الخميس 21 من شهر مارس لعام 2024 استقرار بعد آخر ارتفاع سجلته أسعار الذهب أمس، وذلك بعد قرارات البنك الفيدرالي بتثبيت سعر الفائدة للمرة الخامسة على التوالي، ونستعرض معكم اليوم خلال موقعنا الإخباري آخر تحديث لسعر الذهب اليوم.

أسعار الذهب اليوم الخميس 21 مارس في مصر

سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر سعر الذهب اليوم عيار 24 حوالي 3468 جنيه مصري. سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر سعر الذهب اليوم عيار 21 حوالي 3035 جنيه مصري. سعر الذهب عيار 18 اليوم في مصر سعر الذهب اليوم عيار 18 حوالي 2601 جنيه مصري. سعر جنيه الذهب اليوم في مصر سجل سعر الجنيه الذهب اليوم حوالي 24280 جنيه مصري. سعر أوقية الذهب في البورصات العالمية سعر أوقية الذهب عالميا تسجل حوالي 2161 دولار.

سعر الدولار اليوم الخميس 21 مارس في البنوك المصرية

يشهد سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية استقرارا بعد آخر انخفاض سجله أمس، وذلك عقب قرارات البنك الفيدرالي بتثبيت سعر الفائدة للمرة الخامسة، ونستعرض إليك أسعار الدولار اليوم في البنوك المصرية: