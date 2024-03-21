اقتصاد
عيار 21 بكام.. تعرف على سعر الذهب والدولار اليوم الخميس 21 مارس في مصر
تشهد أسعار الذهب اليوم الخميس 21 من شهر مارس لعام 2024 استقرار بعد آخر ارتفاع سجلته أسعار الذهب أمس، وذلك بعد قرارات البنك الفيدرالي بتثبيت سعر الفائدة للمرة الخامسة على التوالي، ونستعرض معكم اليوم خلال موقعنا الإخباري آخر تحديث لسعر الذهب اليوم.
أسعار الذهب اليوم الخميس 21 مارس في مصر
|سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر
|سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر
|سعر الذهب عيار 18 اليوم في مصر
|سعر جنيه الذهب اليوم في مصر
|سعر أوقية الذهب في البورصات العالمية
سعر الدولار اليوم الخميس 21 مارس في البنوك المصرية
يشهد سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية استقرارا بعد آخر انخفاض سجله أمس، وذلك عقب قرارات البنك الفيدرالي بتثبيت سعر الفائدة للمرة الخامسة، ونستعرض إليك أسعار الدولار اليوم في البنوك المصرية:
|سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
|سعر الدولار في بنك مصر
|سعر الدولار في بنك الإسكندرية
|سعر الدولار في البنك التجارى الدولى “cib”
|سعر الدولار في بنك القاهرة
|سعر الدولار في المصرف العربي الدولي
|سعر الدولار في بنك قناة السويس
|سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية