تكنولوجيا

“رمضان شهر الخير” اشتري تلفون رخيص هيعجب الجميع متدورش كتير هتوفر أكيد!

صورة shehabelgobaryph2 shehabelgobaryph2منذ 7 ساعات
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من غلاء الأسعار وزيادة الاستهلاك في شهر رمضان المبارك قد يعاني الكثيرون من الناس من زيادة المصاريف ولكن قد يحتاج أيضاً إلى شراء هاتف جديد لأسباب عديدة، وبالفعل قد قامت شركة شاومي ريد مي بإصدار هاتف ذكي جديد بمواصفات جبارة وسعر مناسب ورخيص جدا، لذا سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن موضوع، أرخص هاتف ذكي للشراء في رمضان ٢٠٢٤.

مواصفات هاتف Redmi A1

بعد أن أعلنت شركة شاومي الصينية عن سعر هاتفها الجديد بدء الكثير يبحث ويتساءل عن مواصفات ذلك الهاتف، وهي كما يلي:

نوع الهاتفهاتف ذكي
اسم الهاتفRedmi A1
عدد الشرائحاثنين
نوع الشريحةNano SIM
GPRSيدعم
Edgeيدعم
نوع الشاشةLCD
حجم الشاشة6,5 بوصة
نوع المعالجMediaTek Helio A22
الرامات٢ جيجا بايت
سعة التخزين الداخلية٣٢ جيجا بايت
عدد الكاميراتاثنين (واحدة أمامية, واحدة خلفية)
دقة الكاميرا الخلفية٨ ميجا بيكسل
دقة الكاميرا الأمامية٥ ميجا بيكسل
نظام التشغيلAndroid 12 Go Edition
سعة البطارية٥٠٠٠ ملي امبير

مميزات هاتف Redmi A1

يحتوي ذلك الهاتف على العديد من المميزات التي جعلت الكثير يتساءل عنها والتي منها ما يلي:

  • وأول تلك المميزات أنه يدعم شاشة كبيرة نسبياً تصل إلى ٦،٥ حيث تمكنك من الحصول على أفضل رؤية ومشاهدة.
  • بالإضافة أيضاً إلى أنه يدعم ذاكرة تخزين داخلية مناسبة جداً لتحميل صور كثيرة وملفات.
  • كذلك أيضاً يحتوي على كاميرا ذات جودة وكفاءة عالية تمكنك من الحصول على صورة نقية وجميلة.
  • بالإضافة أيضاً إلى سعة البطارية الكبيرة التي تجعلك تتمتع ببطارية تدوم طويلاً دون الحاجة إلى شحن.
  • وأيضا يتمتع ذلك الهاتف بألوان متعددة وشكل أنيق وجذاب وعصري يناسب جميع الأذواق والاعمار والفئات.

سعر هاتف Redmi A1

وبعد أن عرفنا مميزات ومواصفات ذلك الهاتف سوف نعرض لكم أيضاً سعره فيما يلي:

  • حيث من المتوقع أن يباع ذلك الهاتف في جميع الأسواق المصرية بسعر ٣٦٠٠ جنيه مصري، وهو سعر مناسب جدا للفئات المتوسطة، مع مراعاة وجود اختلاف بسيط بين بائع لآخر.
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صورة shehabelgobaryph2 shehabelgobaryph2منذ 7 ساعات
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صورة shehabelgobaryph2

shehabelgobaryph2

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