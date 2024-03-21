“مبروك! أسماء تكافل وكرامة الجديدة نزلت” رابط الاستعلام عن أسماء تكافل وكرامة 2024

بينت وزارة التضامن الاجتماعي أسماء الأشخاص الجدد الذين انضموا الى تكافل وكرامة، حيث أنه من البرامج الذي اكتسب الشهرة الكبيرة بجمهورية مصر العربية، ويبحث العديد من الأشخاص في مختلف أرجاء مصر عن طريقة الاستعلام عن أسمائهم من خلال ذلك البرنامج، ومن خلال رابط الاستعلام عن الاسماء الجدد في تكافل وكرامة 2024 يستطيع أي شخص قام بالاشتراك في الموقع أن يستعلم عن أسمائهم ليقوموا بصرف المعاش من خلال ذلك الموقع.

خطوات الاستعلام عن الاسماء الجدد في تكافل وكرامة 2024

بعد أن أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي عن توافر الأسماء الجدد للمشتركين في برنامج تكافل وكرامة للحصول على المعاش المطروح خلال البرنامج، يمكن عرض خطوات الاستعلام عن الاسماء الجدد في تكافل وكرامة 2024 على النحو التالي:

يجب الدخول لموقع التضامن الاجتماعي.

بعد ذلك نضغط على استعلام.

نضغط على مواطن أو مواطنة ومن ثم نكتب الرقم القومي الخاص بالشخص المراد الاستعلام له المكون من 14 رقم.

بعد ذلك ستظهر لك نتيجة الاستعلام إذا كانت بالموافقة أو بالرفض.

وفي حالة قبول الطلب يظهر أمامك المبلغ المتاح للشخص المقبول.

أما في حالة رفض الطلب يتم توضيح سبب الرفض.

الأوراق المطلوبة للتقديم في برنامج الدعم تكافل وكرامة 2024

قامت وزارة التضامن الاجتماعي بتوضيح الأوراق المطلوبة للتقديم في برنامج تكافل وكرامة 2024، وعلى من يرغب في الإلتحاق بالبرنامج تحضير تلك الأوراق، ويمكن عرضها كالآتي: