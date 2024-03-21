اقتصاد

“كرسي في الكلوب” سعر صرف الليرة التركية مقابل الليرة السورية.. وهذا سعر باقي العملات الأجنبية…!!

صورة Mahmoud Mahmoudمنذ 6 ساعات
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سعر صرف الليرة التركيةمقابل الليرة السورية
سعر صرف الليرة التركيةمقابل الليرة السورية
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صورة Mahmoud Mahmoudمنذ 6 ساعات
0
صورة Mahmoud

Mahmoud

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