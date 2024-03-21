“كرسي في الكلوب” سعر صرف الليرة التركية مقابل الليرة السورية.. وهذا سعر باقي العملات الأجنبية…!!

سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها الكثير من الدول العربية ومنها سوريا، أصبح الاهتمام كبير بسعر العملة مقابل سعر الدولار، كون ذلك السبب الرئيسي في حالة ارتفاع أسعار السلع والخدمات والتي تؤثر سلبيا بشكل مباشر على المواطنين، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال سعر الدولار في سوريا اليوم بالصرافات وبالسوق السوداء.

سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية

بلغ سعر صرف الدولار اليوم في مصرف سوريا المركزي وفي نشرة الصرف بالبنوك 13400 ليرة، وبهذا يكون هناك استقرار وتماسك اليوم في العملة دون ارتفاع أو انخفاض، وعليه فإن المائة دولار تسجل في البنك المركزي 1,340000 ليرة.

وأرجع السيد جورج خزام الخبير الاقتصادي سبب انخفاض الليرة وارتفاع الدولار في الفترة السابقة الى انخفاض الصادرات للخارج بسبب منصة تمويل المستوردات التي تستغرق شهور للعمل مما يجعل المستورد يتحمل تكاليف إضافية، وكذلك عدم وجود منتج محلي البديل نتيجة ارتفاع أسعار المواد الأولية وبالتالي لا يجازف الكثيرون بالتصنيع مع قلة الطلب.