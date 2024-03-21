أقوى الخلطات الطبيعية لتفتيح البشرة وإزالة البقع الداكنة بدون وقت طويل أو فلوس كتير!

كيفية تفتيح البشرة؟ من أكثر الأسئلة التي تملأ محركات البحث، أي فتاة ترغب في الحصول على بشرة نضرة وملمسها ناعم، مما يؤدي اللجوء الكثير إلى حقن البوتكس والبلازما وجلسات التقشير الكيميائي لتفتيح الوجه، بدلا من كل ذلك يمكنك استخدام الوصفات الطبيعية لتفتيح البشرة، المميز بتلك الطريقة سهولة إعدادها واستخدامها، لذلك سنقدم لكم أهم الخلطات الطبيعية لتفتيح البشره بأقل التكلفة والخطوات.

أهم الخلطات الطبيعية لتفتيح البشره

لا يوجد أفضل من الوصفات لاستخدامها للحصول على بشرة نضرة، مكوناتها طبيعية ولا تحتوي على مواد تضر بالبشرة، لذلك نجد أجدادنا كانوا يتبعون تلك الطريقة قديما، لذلك وفرنا لكم أفضل الخلطات الطبيعية لتفتيح الوجه، للتعرف عليها، تابعي فيما يلي:

ماسك الزبادي والعسل لتفتيح البشرة

الزبادي يعمل على تفتيح البشرة والقضاء على تصبغات، نظرا لكونه مليء بمركبات مثل حمض اللاكتيك الذي يساعد على تقليل البقع السوداء، للتعرف على كيفية تحضيره، تابع فيما يلي:

نضع نصف ملعقة من العسل مع نصف كوب زبادي.

نضع المزيج على الرقبة والوجه.

نترك الخليط لمدة ثلث ساعة، ثم يغسل بالماء.

ماسك العدس الأحمر لتفتيح البشره

العدس الأحمر من أكثر العلاجات المنتشرة التي تساعد على التحكم في تصبغ الجلد، للتعرف على كيفية تحضيره، تابع فيما يلي:

ننقع 50 جرام من العدس الأحمر، لمدة 12 ساعة.

نأتي بالخلاط الكهربائي، نضع بها العدس، نخلطه جيدا.

نضع الخليط على البشرة لمدة ثلث ساعة، ثم يغسل بالماء البارد.

ماسك الليمون والعسل لتفتيح البشرة

الليمون يساعد على تفتيح البشرة ومنع التصبغات، يتضمن العسل على أحماض ألفا هيدروكسي الذي يساعد على تقليل تصبغات البشرة، للتعرف على كيفية تحضير الماسك، تابع فيما يلي:

نحضر وعاء، نضيف إليه ملعقة من العسل، ليمونة ناضجة معصورة.

نضع المزيج على البشرة، ثم نغسل الخليط بالماء.

نكرر تلك الوصفة مرتين في الأسبوع.

ماسك الكركم لتفتيح البشرة

الكركم من أكثر المكونات التي تساعد في القضاء على البقع الداكنة مع إزالة الهالات السوداء، للتعرف على كيفية تحضير الوصفة، تابع فيما يلي: