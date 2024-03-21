صفات طبيعية من مطبخك هتخلي شعرك ناعم زي الحرير في دقايق!

أصبح البروتين والكيراتين من أكثر الطرق التي يتبعها الكثير من أجل تنعيم الشعر، لكن هذه الطريقة من أسوأ الطرق المتبعة، نظرا لكون تلك المواد تعمل على تدمير الشعر مع إضعاف بصيلات الشعر على المدى البعيد، بعض الحالات أصبح لديها تساقط بشكل كبير، لذلك ينصح الأطباء بعدم إتباع تلك الطرق، نظرا لتعرض الشعر إلى ضرر وتلف كبير، لذلك لا يوجد أفضل من الخلطات الطبيعية لاستخدامها لتنعيم الشعر مع الحفاظ عليه، لذلك وفرنا لكم أفضل وصفات طبيعية لتنعيم الشعر الخشن بأقل التكلفة.

وصفات طبيعية لتنعيم الشعر الخشن

اصحاب الشعر الخشن يعانون كثيرا عندما يقومون بتمشيط شعرهم، لذلك لا يوجد أفضل من الخلطات الطبيعية التي تساعد على تقوية الشعر وتنعيمه، اليوم جئنا إليكم بأفضل الخلطات الطبيعية التي تساعد على تكثيف وتنعيم الشعر، وهي كالآتي:

خل التفاح

يساعد على الحفاظ على درجة حرارة حموضة ملائمة للشعر، يؤدي إلى جعل الشعر مجعد أقل مع إعطائه مظهر صحي أكثر، للتعرف على كيفية استخدامه، تابعي فيما يلي:

نمزج كمية ملائمة من الماء وخل التفاح.

نضع الخليط على الشعر، نتركه لمدة خمس دقائق، ثم نغسله بالماء والشامبو.

الزيوت المتنوعة

الزيوت تعمل على محاربة الجفاف الشعر مع تنعيمه، لذلك الأفضل تدليك الشعر بزيوت بشكل منتظم، لكن بشرط استعمال الزيوت الدافئة التي تعمل على ترطيب الشعر وتنعيمه، لذلك ينصح دائما باستعمال زيوت مثل زيت الزيتون، زيت اللوز، للتعرف على كيفية استخدامها، تابعي فيما يلي:

تخلط جميع الزيوت، نسخنها لمدة خمس دقائق باستعمال الميكروويف.

نضع الزيت حتى يبرد.

نضع الزيت على فروة الرأس مع الاهتمام أن يصل إلى جذور الشعر، يترك لمدة ساعة، ثم يغسل بالماء الفاتر.

البيض

يتضمن البيض على نسبة كبيرة من البروتين الذي يعمل على ترطيب الشعر وتنعيمه، يمكنك التعرف على كيفية تحضيره من خلال اتباع الخطوات التالية:

نخفق بيضة، نخلطها مع ملعقتين من زيت الزيتون.

نضع المزيج على الشعر، يترك لمدة نصف ساعة.

نغسله بالماء البارد.

الافوكادو

يساعد على ترطيب الشعر وتنعيمه، للتعرف على كيفية تحضيره، تابعي فيما يلي: