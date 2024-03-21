الحجز من هنا.. رابط وطريقة الحجز الإلكتروني علي البطاقة الوطنية الموحدة 2024 لجميع دوائر العراق

أعلنت الحكومة العراقية عن رابط حجز البطاقة الوطنية الموحدة 2024 في العراق وطرق الاستعلام، حيث يتم الحجز من خلال الإنترنت عن طريق الموقع الرسمي للمديرية وهذا على عموم محافظات الدولة بتخصيص ساعات معينة لكل محافظة يمكن للمواطنين تقديم الطلبات، بالإضافة إلى ذلك توضيح الإجراءات التي يجب اتباعها أثناء عملية حجز البطاقة الوطنية الموحدة، جاءت هذه الخدمة كجزء من التطور الرقمي الذي يجتاح العالم بأسره، وتهدف إلى توفير الوقت والجهد من خلال إمكانية استخراج البطاقات دون الحاجة إلى الوقوف في طوابير طويلة والازدحام في مبنى مديرية الشؤون الإدارية، حيث تعتبر هذه البطاقة وثيقة رسمية معترف بها تستخدم كبديل لبطاقة الهوية الشخصية، ويمكنك الآن معرفة طرق حجز موعد للحصول على البطاقة الوطنية الموحدة وتقديم الطلب عبر الرابط الإلكتروني من خلال هذا المقال.

رابط حجز البطاقة الوطنية الموحدة 2024

تعتبر البطاقة الوطنية الموحدة وثيقة معتمدة لتحديد هوية كل مواطن، وتمكن الحكومة العراقية من إصدار هذه الوثيقة بسهولة عبر الرابط المخصص لحجز بطاقة الهوية الوطنية 2024 وتحديد موعد لزيارة مديرية الشؤون الحكومية، الخطوات المطلوبة هي:

أولا قم بالدخول إلى الموقع الرسمي لمديرية الشؤون الوطنية من هنا.

ثم النقر على الأيقونة الخاصة بالخدمات الإلكترونية المتاحة.

ثم تحديد حجز موعد للحصول على البطاقة.

بعد ذلك سوف يظهر أمامك رمز التحقق على الشاشة أكتبه في مكانة بصورة صحيحة.

ثم قم بملأ الاستمارة الخاصة بالحجز.

اختر الوقت المناسب لك من بين الأوقات المعروضة على الشاشة.

يجب إرفاق كافة الأوراق والمستندات الخاصة.

وأخيرا سداد الرسوم المحددة من قبل الداخلية العراقية.

طريقة الاستعلام عن حجز البطاقة الوطنية الموحدة 2024

يمكنك الاستعلام عن حجز البطاقة الوطنية الموحدة وهذا عبر مجموعة من الخطوات وهي:

أولا قم بالدخول إلى البوابة الإلكترونية للمديرية.

ثانيا قم بتدوين كافة البيانات الخاصة بك من اسم واسم الأب والجد.

ضرورة كتابة كافة المعلومات المطلوبة.

بعد ذلك قم بالنقر على الأيقونة الخاصة بخدمة “استعلم”.

بعد ذلك سوف يقوم الرابط بتقديم استمارة الحجز الخاصة بك وبيان بموعد الاستلام.

الأوراق المطلوبة لحجز البطاقة الوطنية الموحدة 2024

يتطلب حجز البطاقة الوطنية الموحدة في العراق تقديم بعض الأوراق التالية: