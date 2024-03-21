تردد قناة الكأس القطرية لمتابعة مباراة السعودية في تصفيات كأس العالم 2026 مجانا

تعتبر سلسلة قنوات الكأس من أفضل القنوات الرياضية المتوفرة التي تبث العديد من البطولات الرياضية البارزة، بما في ذلك تصفيات كأس العالم لعام 2026، بالإضافة إلى بطولة كأس الأمم الأسيوية وتصفيات الأندية الآسيوية وغيرها من البطولات الرياضية، كما تركز القناة على عرض المباريات بجودة عالية واستخدام أحدث التقنيات لتحسين جودة البث، فإن القناة مليئة بمجموعة متنوعة من البرامج التحليلية والرياضية التي تناقش مواضيع مختلفة في مجال رياضة كرة القدم وغيرها من الرياضات، سنتناول معكم اليوم تردد قناة الكأس القطرية علي الأقمار الصناعية لمشاهدة مباريات القارة الآسيوية بجودة عالية وشكل حصري.

تردد قناة الكأس القطرية الجديد 2024

حققت قناة الكأس القطرية شعبية واسعة منذ انطلاقها بسبب محتواها الرياضي الحصري الذي تقدمه للمشاهدين، تولي القناة اهتماما كبيرا بتحديث ترددها بانتظام من أجل تحسين تجربة المشاهدة لمتابعيها، بالإضافة إلى ذلك، تقدم القناة محتوى واسع النطاق ليمكن لمحبي كرة القدم في جميع أنحاء الوطن العربي متابعة فرقهم المفضلة، وفيما يلي نقدم لكم تردد القناة الجديدة.

تردد قناة الكأس القطرية الجديد 2024 علي نايل سات

الجودة: HD

الاستقطاب: H

معدل الترميز:27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

التردد: 11919

القمر الصناعي: نايل سات

تردد قناة الكأس القطرية الجديد 2024 علي عرب سات

الجودة: HD

الاستقطاب: V

معدل الترميز:27500

معامل تصحيح الخطأ:3/4

التردد:12245

القمر الصناعي: عرب سات

تردد قناة الكأس القطرية 1 علي نايل سات

الجودة: HD

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز:27500

معامل تصحيح الخطأ:2/3

التردد: 11013

القمر الصناعي: نايل سات

تردد قناة الكأس القطرية 1 علي عرب سات

الجودة: HD

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز:27500

معامل تصحيح الخطأ:3/4

التردد: 12245

القمر الصناعي: عرب سات

طريقة ضبط تردد القناة على جهاز الاستقبال

يتساءل الكثيرون من محبي كرة القدم عن كيفية ضبط تردد قناة الكأس القطرية لمتابعة تصفيات آسيا لكأس العالم المقبل 2026، ويمكنكم استقبال القناة علي جهاز الاستقبال الخاص بكم من خلال اتباع الخطوات التالية

قم بتشغيل التلفزيون وجهاز الاستقبال الخاص بك عن طريق جهاز التحكم الخاص بك.

من خلال استخدام جهاز التحكم عن بعد “الريموت كنترول” عليك النقر علي زر القائمة.

ثم النقر علي زر التركيب.

ثم تحديد القمر الصناعي المطلوب.

ثم إدخال تردد القناة وتحديد جودة الصورة، معامل تصحيح الخطأ، الاستقطاب، معدل الترميز”.

ثم النقر علي زر بحث.

ثم الانتظار لحظات حتي يتم البحث عن القناة وتحميلها.

ثم النقر علي زر حفظ وتكون القناة ضمن قائمة قنواتك.

موعد مباراة السعودية

من المقرر أن تنطلق صافرة بداية مباراة السعودية وطاجيكستان يوم الخميس الموافق 21 مارس، بتوقيت المملكة العربية السعودية في تمام الساعة 10.00 مساء وفي تمام الساعة 9.00 مساءا بتوقيت مصر، ومن المقرر أن تقام المباراة في ملعب الأول بارك في المملكة العربية السعودية، ويتوقع حضور عدد كبير من جماهير المشجعين السعوديين من جميع أنحاء المملكة لمعرفة نتائج المباراة.