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تردد قناة الرابعة العراقية على النايل سات والعرب سات2024.. اضبطها حالا
تردد قناة الرابعة العراقية على النايل سات، يبحث المحبين لكرة القدم داخل العراق وخارجها عن تردد القناة الرابعة الرياضية المتخصصة، وذلك لما تقدمه من محتوى جيد وبرامج مميزة حيث أنها تعرض حصريا مباريات الدوري العراقي بالإضافة الى البطولات القارية وكذلك مباريات لفرق ومنتخبات عريبة أخرى بالإضافة الى البرامج الأخبارية التي تعرض أبرز الأحداث الرياضية العالمية، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال تردد القناة على مختلف الأقمار الصناعية وإعدادات الضبط.
تردد قناة الرابعة العراقية على النايل سات والعرب سات 2024
قناة الرابعة العراقية من أفضل القنوات الفضائية الرياضية، وذلك لأنها تقدم محتوى حصري ومجاني، حيث تعرض مباشرة جميع مباريات الدوري المحلي العراقي، بالإضافة الى نشرات أخبارية على مدار اليوم وبرامج لتحليل أداء الفرق واللاعبين ونتائج المباريات ، كما يمكن من خلال القناة معرفة أخبار الفرق والمنتخبات العالمية ومتابعة البطولات الدولية وعرض أبرز أحداثها، ولمحبي كرة القدم ومتابعي الرياضة العراقية بشكل خاص يمكنكم تنزيل القناة على جهاز الاستقبال عبر ضبط إعدادات التردد بشكل صحيح، وفيما يلي تردد قناة الرابعة العراقية على النايل سات :
- القمر الصناعي : نايل سات
- التردد : 11678
- الاستقطاب : أفقي
- معدل الترميز : 27500
- معامل تصحيح الخطأ : 5/6
تردد قناة الرابعة العراقية على العرب سات
في إطار حرص مسئولي القناة الرابعة العراقية على تقديم خدمة مميزة لمتابعيها من كافة أنحاء الوطن العربي، تقوم القناة بتغيير التردد باستمرار لضمان وصول القناة للمشاهدين بأعلى جودة دون أي تقطيع أو مشاكل بالبث، ليستمتعوا بمشاهدة القناة بصورة واضحة وصوت نقي، والقناة متاحة على القمرين الصناعيين نايل سات وعرب سات، وفيما يلي تردد القناة على العرب سات.
- القمر الصناعي : عرب سات
- التردد : 11747
- الاستقطاب : أفقي
- معدل الترميز : 27500
- معامل تصحيح الخطأ : 3/4