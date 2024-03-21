تردد قناة الرابعة العراقية على النايل سات والعرب سات2024.. اضبطها حالا

تردد قناة الرابعة العراقية على النايل سات والعرب سات 2024

قناة الرابعة العراقية من أفضل القنوات الفضائية الرياضية، وذلك لأنها تقدم محتوى حصري ومجاني، حيث تعرض مباشرة جميع مباريات الدوري المحلي العراقي، بالإضافة الى نشرات أخبارية على مدار اليوم وبرامج لتحليل أداء الفرق واللاعبين ونتائج المباريات ، كما يمكن من خلال القناة معرفة أخبار الفرق والمنتخبات العالمية ومتابعة البطولات الدولية وعرض أبرز أحداثها، ولمحبي كرة القدم ومتابعي الرياضة العراقية بشكل خاص يمكنكم تنزيل القناة على جهاز الاستقبال عبر ضبط إعدادات التردد بشكل صحيح، وفيما يلي تردد قناة الرابعة العراقية على النايل سات :

القمر الصناعي : نايل سات

التردد : 11678

الاستقطاب : أفقي

معدل الترميز : 27500

معامل تصحيح الخطأ : 5/6