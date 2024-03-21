برنامج متميز بجدارة.. إجابة سؤال طائر السعيدة 10 رمضان 2024 مع مايا العبسي

يواصل البرنامج اليمني المعروف بالمسابقات موسمه الجديد خلال شهر رمضان المبارك 1445 هجري، وبعد تسعة أيام من بث الموسم السادس من برنامج طائر السعيدة، حقق هذا الموسم إعجاب الملايين من المشاهدين، شارك العديد في المسابقة، كل منهم يحلم بالفوز بجوائز رائعة من البرنامج، وكما وعدناكم بالإجابة على جميع أسئلة المسابقة من خلال موقعنا، سوف نوضح لكم الإجابة على سؤال اليوم العاشر من رمضان وكيفية المشاركة في هذه المسابقة.

إجابة سؤال طائر السعيدة 10 رمضان 2024

سؤال الحلقة العاشرة من برنامج طائر السعيدة هو

مؤرخ وناقد أدبي وشاعر يمني لقب بمعري اليمن ولديه العديد من المؤلفات ولديه 12 ديوانًا ومن هذه المؤلفات التابعة له (أرض بِلْقِيس/كائنات الشوق الآخر) من هو هذا الشخص؟

الإجابة هي:

عبد الله صالح حسن الشحف البردوني

طريقة الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة

يمكنك الآن المشاركة في مسابقة “طائر السعيدة” التي تنظمها الإعلامية الشهيرة والمعروفة مايا العبسي لفرصة الفوز بجائزة قيمتها مليون ونصف المليون ريال عن طريق اتباع الخطوات التالية:

في البداية عليك الدخول علي الموقع الإلكتروني الرسمي لمسابقة طائر السعيدة.

ثم إدخال المعلومات الشخصية “الاسم بالكامل ورقم الهاتف”.

تحقق من السؤال بعناية واطلاع كامل على جميع الخيارات بدقة.

ثم اختيار الإجابة الصحيحة من بين الاختيارات المتاحة.

عندما ترسل إجابتك وتكون صحيحة، ستكون لديك فرصة للفوز بأحد الجوائز.

تردد قناة السعيدة

تعرض هذه القناة العديد من البرامج العربية والعامة والدينية والثقافية، بالإضافة إلى برنامج “طائر السعادة” الذي يتم بثه، يمكن تثبيت القناة عن طريق التردد التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

الاستقطاب أفقي.

معامل تصحيح الخطأ:5/6.

معدل الترميز 27500.

التردد 11900.

موعد برنامج مسابقة طائر السعيدة

سيتم عرض الحلقة العاشرة من موسم السادس من برنامج مسابقة طائر السعيدة بتاريخ 20 مارس 2024 على القنوات الرسمية التي تعرض البرنامج.