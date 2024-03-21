“عشان محدش يضحك عليك”.. نصيب الفرد من السلع التموينية بالأسعار الجديدة لشهر مارس .. اعرف هتدفع كام وهتاخد ايه ببلاش؟!

تهدف وزارة التموين المصرية بجدية دائمة إلى توفير الشفافية والإطلاع للمواطنين على كافة التطورات والتغييرات الهامة لذا فقد أصدرت بيانًا مفصلًا يوضح جدول مواعيد صرف السلع التموينية لشهر مارس من العام الحالي، مع تفصيل واضح لنصيب الفرد من هذه السلع بالإضافة إلى ذلك، فقد قامت بإعلان الأسعار المعتمدة للسلع التموينية خلال هذا الشهر، مع تحديد المنافذ المسؤولة عن توزيعها في جميع مناطق الجمهورية وذلك بهدف تسهيل عملية الحصول عليها وضمان توزيعها بشكل عادل وموثوق به.

نصيب الفرد من السلع التموينية لشهر مارس

وزارة التموين بادرت بالإعلان بشكل شامل عن كميات السلع التموينية المخصصة لكل فرد خلال شهر مارس حيث جاءت التفاصيل كما يلي:

زجاجة زيت بحجم 800 مليلتر

كيلو واحد من السكر الأبيض الناعم

كيلو واحد من المكرونة أو الأرز الأبيض.

2 كيس من المكرونة أو الأرز، كل واحد يزن 800 جرام.

أسعار السلع التموينية خلال شهر 3 2024

وفيما يخص الحديث عن أسعار السلع التموينية لشهر مارس كما يلي: