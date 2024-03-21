نزلها وشوف القط والفأر.. تردد قناة توم وجيري الجديد 2024 على الأقمار الصناعية

واحدة من ضمن القنوات التي يعشقها الصغار قناة توم وجيري تعد أول وافضل قناة تعمل علي جذب انتباه العديد من الصغار من خلال بث مشاهد شيقة وجميله منذ سنوات عديدة انطلقت قناه توم وجيري للأطفال حيث حظت بإعجاب الكثير من الأطفال حول الدول العربية بل وحول العالم اجمع، دائما يبحثوا عنها أولياء الأمور عن ترددها الجديد التي تبث من خلاله، علما بانه من خلال تلك الموضوع نعمل علي توفير الترددات الجديدة التي تبث من خلاله قناه توم وجيري في السطور القادمة.

كيفية استقبال قناه توم وجيري علي الجهاز الخاص

أولا الولوج إلي قائمة الإعدادات من الريموت كنترول.

ثم قم بالنقر علي أيقونة التركيب.

الخطوة التالية قم بالنقر علي خانة التثبيت اليدوي، ثم قم بتحديد القمر الصناعي الذي يبث من خلاله قناه توم وجيري.

ثم قم بإدخال البيانات التي تتعلق بالتردد، معدل الترميز، معامل الاستقطاب.

قم بالضغط علي زر ok.

أخيرا انقر علي زر save.

التردد الحديث بقناه توم وجيري عبر النايل سات

تردد قناه توم وجيري عبر النايل سات من خلال البيانات الأتية:

التردد الخاص هو: 12149.

القمر الصناعي: النايل سات.

مؤشر الاستقطاب: أفقي.

رمز تصويب خطأ القناه. 6/5.

معدل ترميز القناه: 27500.

التردد الجديد لقناه توم وجيري علي العرب سات