“هتقبض فلوسك وبزيادة”.. شروط الخروج علي المعاش وكيفية حساب مكافأة نهاية الخدمة .. احسب اللي ليك واعرف هتقبض كام؟!

عندما يصل الأفراد إلى سن المعاش ويبدأون في التفكير في ترك العمل والانتقال إلى مرحلة المعاش، يثور لديهم الاستفسار حول كيفية حساب مكافأة نهاية الخدمة بدقة ووضوح فعندما يتقاعد الموظف، يُعتبر حقه في الحصول على مكافأة نهاية الخدمة إحدى الحقوق التي تمثل تقديرًا لجهوده وتضحياته خلال سنوات الخدمة وتحدد هذه المكافأة وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية، حيث تعتمد على عدة عوامل منها مدة الخدمة وراتب الموظف والتعويضات الإضافية وسنقوم في هذا النص بتوضيح جميع التفاصيل المتعلقة بمكافأة نهاية الخدمة لضمان فهم شامل ودقيق لهذا الجانب المهم من حياة العمل والاعتزال.

شروط الخروج علي المعاش

بعد بلوغ سن الستين عامًا، يشترط توافر عدة شروط للحصول على مكافأة نهاية الخدمة، من أبرزها:

يصرف مبلغ مكافأة نهاية الخدمة بناءً على مرتب شهري من كل عام من أعوام الخدمة باستثناء الخمس سنوات الأولى.

يقدر قيمة مكافأة نهاية الخدمة استنادًا إلى الثمانية عشر عامًا الأخيرة من سنوات الخدمة التي يتقاضاها الموظف.

يتم منح الموظف نصف أجره الشهري لمدة خمس سنوات بعد بلوغه ستين عامًا، وهي الفترة التي يؤديها في العمل.

كيف يتم حساب مكافأة نهاية الخدمة للعاملين

هيئة التأمينات الاجتماعية قد وضحت عملية حساب مكافأة نهاية الخدمة بشكل بسيط ومباشر حيث تعتمد على طريقة سهلة تتضمن الخطوات التالية:

حساب راتب شهر واحد من كل عام من أعوام الخدمة.

جمع جميع الرواتب التي تم حسابها على مدار سنوات الخدمة.

في النهاية يتم تجميع هذه الراتب لتشكيل مجموع مكافأة نهاية الخدمة.

باستخدام هذه الطريقة البسيطة، يمكن للموظفين فهم كيفية حساب مكافأة نهاية الخدمة بسهولة ويسر، مما يساهم في توفير الشفافية والوضوح في العملية.