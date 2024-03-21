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هسه مظلتي spa.gov.iq.. كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 بالعراق
اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية، أكدت وزارة الشؤون الاجتماعية بالعراق عن اقتراب إتاحة الإطلاع على أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية عبر الانترنت، وذلك بعد طول انتظار بسبب تأخر الوزارة في طرح الأسماء في الموعد المقرر نظرا لتكدس الطلبات نتيجة لإقبال الكبير من المواطنين الراغبين في الحصول على الدعم، واليوم سنستعرض لكم في هذا المقال رابط الاستعلام عن الأسماء والخطوات المتبعة، وكذلك شروط استحقاق الرعاية الاجتماعية.
كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 بالعراق
الرعاية الاجتماعية من أهم برامج الدعم التي تقدمها الحكومة العراقية للمواطنين الذي يعانون من ظروف مادية صعبة ولا يكفي دخلهم لعيش حياة كريمة تلبى فيها حاجاتهم الأساسية ومتطلبات أسرهم، ويوجد الآلاف من المتقدمين للاستفادة من منح الرعاية الاجتماعية وينتظر هؤلاء بفارغ الصبر نزول أسماء المشمولين لمعرفة ما إذا كانوا ضمن تلك الأسماء وسيتمكنوا من الحصول على المنحة أم لا، وللتيسير على هؤلاء أتاحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق إمكانية الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية عبر منصة مظلتي، وذلك عبر اتباع الخطوات التالية :
- الدخول الى منصة هيئة الحماية الاجتماعية مظلتي من خلال الضغط على هذا الرابط.
- من بين الخدمات المتاحة اختر “اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية”.
- قم بإدخال البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة.
- حدد المحافظة التابع لها.
- اختر رقم الوجبة التي تبحث عنها.
- ستظهر أمامك كشوف الأسماء يمكنك تحميلها والبحث من بينها عن الاسم المراد.
الشروط المطلوبة للاستفادة من الرعاية الاجتماعية
أما بالنسبة للشروط التي وضعتها وزارة الشؤون الاجتماعية والتي يتحدد على أساسها اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية فجاءت كالتالي :
- أن يتراوح عمر المتقدم بين 18 عاما و 60 عاما.
- ألا يقل عدد أفراد الأسرة عن أربع أفراد.
- تقديم الأوراق المطلوبة وهي الهوية الوطنية وإثبات الدخل الشهري.