هسه مظلتي spa.gov.iq.. كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 بالعراق 

كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 بالعراق

الرعاية الاجتماعية من أهم برامج الدعم التي تقدمها الحكومة العراقية للمواطنين الذي يعانون من ظروف مادية صعبة ولا يكفي دخلهم لعيش حياة كريمة تلبى فيها حاجاتهم الأساسية ومتطلبات أسرهم، ويوجد الآلاف من المتقدمين للاستفادة من منح الرعاية الاجتماعية وينتظر هؤلاء بفارغ الصبر نزول أسماء المشمولين لمعرفة ما إذا كانوا ضمن تلك الأسماء وسيتمكنوا من الحصول على المنحة أم لا، وللتيسير على هؤلاء أتاحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق إمكانية الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية عبر منصة مظلتي، وذلك عبر اتباع الخطوات التالية :