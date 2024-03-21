كلها ساعات وهتقبض مرتبك.. موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 والاماكن الخاصة بصرف المرتبات

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024، مع قرب انتهاء شهر مارس وحلول شهر رمضان يقوم المواطنون بالبحث عن موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 وكيف سيتم صرفها وهل ستضاف عليها زيادة جديدة أم لا، حيث أقر رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي أنه سيتم رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة تصل لخمسين في المائة مما يعني ستة آلاف جنيه.

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024

لقد تم التأكيد على أن وزارة المالية سوف تبدأ بصرف مرتبات شهر مارس لكافة الأشخاص العاملين بالجهاز الإداري للدولة في يوم الخميس والذي سيوافق يوم واحد وعشرين من هذا الشهر وهو موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 وتستمر عملية الصرف لمدة تصل إلى خمسة أيام أي يوم سبعة وعشرين من نفس الشهر، كما أن تلك المرتبات سوف تتضمن تطبيق الحد الأدنى للأجور الحديث.

الاماكن الخاصة بصرف مرتبات شهر مارس

تتيح وزارة المالية للعاملين بالجهاز الإداري الخاص بدولة مصر العربية الكثير من الأماكن للتمكن من صرف المرتبات بكل الطرق الممكنة بكل سهولة ويسر وبدون مواجهة أي مشكلة، و سنوضح لكم ما هي تلك الأماكن في النقاط التالية:

يمكن أن يتم صرف المرتبات عن طريق زيارة أي فرع من أي بنك.

كما يمكن أن تصرف المرتبات عن طريق زيارة أي فرع من فروع البريد المصري والموجودة في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية.

ومن الممكن أيضاً أن يتم صرف المرتبات من أي ماكينة صرف آلي ATM.

لقد تحدثنا في تلك المقالة عن موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 وعن الزيادة التي ستضاف لمرتبات هذا الشهر، وذكرنا كافة الأماكن التي يمكن لأي شخص أن يصرف منها مرتبة.