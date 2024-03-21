“يا فرج الله أخيراً”.. موعد صرف العلاوات الخمس للمعاشات .. بالتفاصيل اعرف هتقبض كام وامتى؟!

تسود حالة من الاستفسار حول موعد صرف العلاوات الخمس للمعاشات من المستفيدين و إذ تم توزيعها في ديسمبر 2023، ومن المقرر صرفها مرة أخرى في مارس 2024 وعلينا أن نؤكد أنه في حال صدور حكم نهائي من المحكمة بصرف هذه العلاوات، فإن الجمعية العامة للنقابات ستطالب بتوفير الوسائل المالية اللازمة للوزارة لتنفيذ الحكم وصرف الحقوق المالية وفقاً لقرار المحكمة العليا بشأن العلاوات الخمس.

موعد صرف العلاوات الخمس للمعاشات

أصحاب المعاشات يسعون إلى فهم المستفيدين من العلاوات الخمس من خلال الحكم الجديد الذي يقضي بصرف العلاوة الخاصة حيث يتم إضافة 80٪ من قيمة 5 علاوات الأخيرة إلى الراتب المتغير لهم ويجدر بالذكر أن الحكومة قد صرفت العلاوات الخمس لمجموعة محدودة من صاحبات المعاشات في الفترة من يوليو 2020 حتى أبريل 2021، بناءً على قانون صدر عن مجلس النواب، وتمثلت تلك العلاوات في منحة خاصة بتكلفة تقدر بـ 35 مليار جنيه.

من هم المستفيدون من العلاوات الخمس؟

تعاني فئات معينة من أصحاب المعاشات من عدم حصولهم على العلاوات الخمس، وهؤلاء هم الهدف من الدعوى التي تقدمت بها نقابة المعاشات وتهدف هذه الدعوى إلى صرف العلاوة الخاصة لأصحاب المعاشات الذين تقاعدوا منذ يوليو 1987 والذين يستحقون الحصول عليها فالمعاشات التي تم منحها بين يوليو 1987 ويوليو 2015 هي التي حصلت على العلاوات الخمس فقط، ومن ثم فإن الدعوى تسعى لصرف العلاوة الخاصة لأصحاب المعاشات التي تم منحها منذ يوليو 1987 شريطة ألا يتم دمجها في الراتب الأساسي عند تقاعدهم.