تعرف على تفاصيل قانون الضمان الاجتماعي الجديد لحياة كريمة لغير القادرين والهدف من القانون

لقد قام النائب محمد الرشيدي عضو مجلس الشيوخ بالتأكيد أن مشروع قانون الضمان إلا قائم بهدف توفير حياة كريمة لكل شخص لم يستطيع إعانة نفسة أو إعانة أفراد أسرته، جدير بالذكر أن كل الفئات المستفيدة من ذلك الدعم لها العديد من المزايا، لذلك يوجد العديد من الأشخاص الذين يبحثون باستمرار عن اي معلومة تخص قانون الضمان الاجتماعي الجديد لحياة كريمة لغير القادرين.

قانون الضمان الاجتماعي الجديد لحياة كريمة لغير القادرين

لقد قام الرشيدي في بيان له في اليوم يوم الثلاثاء بالإيضاح أن قانون الضمان الاجتماعي الجديد لحياة كريمة لغير القادرين والمقدم من الحكومة قد تمت الموافقة عليه بصورة مبدئية من مجلس الشيوخ وذلك للعمل على تحسين الشبكة الخاصة بالضمان الاجتماعي وتوسعها، كل ذلك للمساهمة في توفير أفضل حياة للأسر الفقيرة ومن بينهم ذوي الهمم والأشخاص المسنين بالإضافة لتقديم أحسن حماية للفئات الأولى بالرعاية.

هدف قانون الضمان الإجتماعي الجديد

لقد أوضح عضو مجلس الشيوخ أن قانون الضمان الاجتماعي الجديد لحياة كريمة لغير القادرين هدفه الاستثمار في المواطنين والعمل على تحسين مؤشرات التنمية لديهم، وإلزام الأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي من الاستثمار في صحتهم وصحة أطفالهم واهتمامهم لتعليمهم وانتظامهم في الدراسة والمساهمة في عملية تكافؤ الفرص في كافة المجتمعات المحلية، كما قام الرشيدي بالتشديد على أن هذا القانون يحقق العدالة الاجتماعية للأسر ويحدد مستوى فقرهم عن طريق معادلة اختبارية تعمل على قياس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق.

في السطور السابقة تحدثنا عن قانون الضمان الاجتماعي الجديد لحياة كريمة لغير القادرين وإلام يهدف هذا القانون وذلك لأنه يوجد العديد من الأشخاص المهتمين بمعرفة كل جديد عنه.