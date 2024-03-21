بمزايا عصرية وأحدث التقنيات أبل تستعد لطرح ساعات ultra2 وseries 9 في الأسواق الأمريكية

تعتزم شركة Apple بيع نماذج مجددة من Apple Watch Series 9 عبر متجرها في الولايات المتحدة، من نوع “ultra2” و “series 9” في الأسواق الأمريكية خلال الأسابيع القليلة القادمة، وتأتي هذه الخطوة بعد الإعلان الرسمي عن الساعات في شهر سبتمبر من عام 2023، حيث تم الكشف عن ميزاتها وتصميماتها الجديدة، وتشير التوقعات إلى أن “أبل” ستطرح ساعتها الجديدة بسعر يبدأ من 400 دولار أمريكي لساعة “series 9” و700 دولار أمريكي لساعة “ultra2”.

مزايا ساعات ultra2 وseries 9

وتعد ساعة “ultra2” من أبل هي النسخة المحسنة من ساعة “ultra” والتي تم إصدارها عام 2022، حيث تتميز بتصميمها المقاوم للماء حتى عمق 40 مترًا، وشاشة أكبر حجمًا، وبطارية تدوم لفترة أطول وتصميم أنيق، شاشة أكبر حجمًا، وميزة الاتصال عبر الأقمار الصناعية، ميزة تتبع اللياقة البدنية، ميزة مراقبة صحة القلب، بينما تتميز ساعة “series 9” بتصميمها الأنيق، وشاشة تعمل دائمًا، ومجموعة من الميزات الصحية الجديدة، مثل: مراقبة درجة حرارة الجسم، ومراقبة مستوى الجلوكوز في الدم، ميزة تتبع اللياقة البدنية، ميزة مراقبة صحة القلب.

ساعات أبل

وتعد “أبل” من الشركات الرائدة في مجال تصنيع الساعات الذكية، حيث تمتلك حصة سوقية كبيرة في هذا المجال، وتسعى الشركة إلى تعزيز مكانتها في هذا السوق من خلال طرح ساعات جديدة تتميز بميزات متقدمة وتصميمات عصرية، وتخطط لطرح ساعات جديدة من نوع “ultra 2” و “series 9 ” في الأسواق العالمية خلال الأشهر القليلة القادمة، حيث أن الشركة تهدف إلى توسيع نطاق مبيعاتها وزيادة حصتها السوقية في مجال تصنيع الساعات الذكية.