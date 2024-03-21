اعرف البلاد اللِي بتصدر لها شركة فريش علشان تجاوب على سؤال المسابقة النهاردة وتكسب مع روبي ودينا

البلاد اللِي بتصدر لها شركة فريش حيث أن العديد من المواطنين في الوطن العربي يبحثون عن إجابة هذا السؤال، وذلك بعد إعلان شركة فريش عن مسابقة ستبدأ من اليوم العاشر من رمضان وتنتهي مع نهاية الشهر المبارك بالإضافة إلى أن هناك خمس فائزين يوميًا كل فائز يحصل على خمس أجهزة كهربائية من فريش، وبهذا المسابقة تحاول شركة فريش تعريف مواطني العرب بالدول التي تصدر لهم الشركة عالميًا.

البلاد اللِي بتصدر لها شركة فريش

تعمل شركة فريش على اقتحام الأسواق العالمية وفي مخطط الشركة المستقبلي تحاول الشركة اقتحام 20 سوقًا جديدًا في دول إفريقية وأيضًا دول لاتينية، وتكون تفاصيل الصادرات كما يلي:

تهدف الشركة إلى إيصال الصادرات في نهاية عام 2024 إلى 60 مليون دولار.

الأسواق التي تهدف شركة فريش إلى التصدير لها هي دول (زامبيا/ غانا/ رواندا/ زيمبابوى/ بوروندي).

تحاول الشركة الاستفادة من اتفاقية الميركوسور وذلك عبر التصدير لدول أمريكا اللاتينية.

مسابقة شركة فريش 2024

قامت شركة فريش من خلال الإعلان المقدم في شهر رمضان من المطربة والممثلة روبي بالإضافة إلى الممثلة دينا الشربيني بالإعلان عن مسابقة، حيث أن الهدف منها تعريف المشاهدين في الوطن العربي بشركة فريش والأسواق التي تستهدفها، والأسواق التي تستهدفها الشركة تكون كالتالي: