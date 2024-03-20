“زمن الهزار انتهي”.. عقوبات قانون مخالفات البناء الجديد 2024 ..بالتفاصيل اللي بني فلت خلي بالك من الجديد عشان متتحبيش!!

تعتبر الحكومة عقوبات قانون مخالفات البناء الجديد 2024 التى فرضتها لمخالفات البناء خطوة حاسمة في سبيل الحفاظ على النظام العمراني وضمان سلامة المباني وسلامة السكان ويهدف هذا القانون إلى تقديم رسالة واضحة وقوية للأفراد والمؤسسات بضرورة الامتثال للقوانين واللوائح المتعلقة بالبناء ومن خلال فرض عقوبات قانونية صارمة و تهدف الحكومة إلى الحد من الانتهاكات المرتبطة ببناء المباني بدون تراخيص وللمواصفات القياسية.

عقوبات قانون مخالفات البناء الجديد 2024

يعد القانون رقم 104 في مخالفات البناء خطوة هامة نحو تحقيق النظام والأمان في قطاع البناء حيث يوفر هذا القانون إطارًا قانونيًا صارمًا لفرض العقوبات على المخالفين الذين يتجاوزون المواصفات القياسية للمباني ويعرضون حياة المواطنين للخطر.

ووفقًا لهذا القانون يتم فرض عقوبات مالية صارمة تصل إلى ثلاثة أضعاف قيمة الخسائر الملحقة بالانهيارات الناتجة عن المخالفات، بالإضافة إلى عقوبات السجن التي تتراوح بين سنة وعشر سنوات.

وفي حالة وقوع الحادث في عاهة دائمة أو وفاة الضحية، يتم فرض عقوبات أكثر صرامة بما في ذلك السجن لفترات طويلة.

ويتضمن القانون أيضًا مسؤولية إعادة ترتيب الأمور في حالة حدوث انهيار كامل للمبنى أو إصابة للأشخاص، ويتم فرض عقوبات قانونية قاسية على المسؤولين عن هذه المخالفات.

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