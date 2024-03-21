سلي طفلك مع اغاني لولو … تردد قناة وناسة للأطفال 2024 وأجمل أغاني القناة المسلية للأطفال

قناة وناسة من القنوات التي اشتهرت بتقديم محتوى هاف ومسلي للأطفال، لذا يبحث الجميع عن تردد قناة وناسة على الأقمار الصناعية المختلفة، وهي إلى ذلك تقوم بغرس مجموعة من القيم في الأطفال عبر تقديم محتوى بسيط وجاذب للأطفال في مراحل العمل المختلفة، ومن خلال الأسطر التالية نبين تردد القناة وطريقة الضبط على التلفاز وأهم ما تقدمه القناة من أغاني.

تردد قناة وناسة للأطفال 2024 على الأقمار الصناعية

تبث قناة وناسة على القمر الصناعي العرب سات وكذلك القمر الصناعي النايل سات عبر الترددات التالية:

تردد القناة على النايل سات:

تردد قناة وناسة هو 11470.

ترميز القناة: 27500.

استقطاب القناة: عمودي.

معامل الخطأ: 6/5.

جودة عالية جدًا تصل إلى HD.

تردد قناة وناسة على القمر الصناعي العرب سات:

تردد قناة وناسة: 11270.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

جودة قناة وناسة: HD.

طريقة ضبط القناة على التلفاز

بخطوات بسيطة اضبط قناة وناسة على تلفازك وسلي طفلك ببرامج القناة الهادفة، والتي يمكنك متابعتها من خلال اتباع الخطوات التالية:

اضغط على زر القائمة من جهاز التحكم.

اذهب إلى قائمة القنوات، ثم اضغط “القائمة” أو “Menu”.

حدد “إضافة قناة جديدة” أو “البحث عن قنوات جديدة”.

أدخل التردد السابق حسب نوع القمر.

اضغط “حفظ” أو “OK”.

ابحث عن قناة وناسة لتتابع القناة على التلفاز.

أهم أغاني قناة وناسة

تقدم قناة وناس مجموعة من أجمل الأغاني المسلية للأطفال والتي منها التالي:

بابا نو.

حرامي سرق الجزمة.

لولو بتحب بابا.

جيتني فزّة.

شيكا السراقة.

سأذهب إلى المدرسة.

أنا لست كسولاً.

شكرًا يا أمي.

أنا أحب بابا.

أنا فتاة جميلة.

حمل القناة واضبطها على التلفاز وسلي طفلك في أوقات فراغه، مع العلم أنه يجب ضبط ساعات متابع القناة للطفل حتى لا تتسبب في نتيجة عكسية.