“أخيراً بعد طول إنتظار”.. موعد تطبيق التوقيت الصيفي في مصر 2024 .. عشان لو متعرفش هتروح بدرى من الشغل وتنام براحتك!

بدءًا من مساء الخميس 26 أكتوبر لعام 2024 اتخذت الحكومة المصرية قرارًا هامًا بإلغاء التوقيت الشتوي واعتماد التوقيت الصيفي في البلاد و يعني هذا القرار أن الساعات ستتقدم ساعة واحدة مقارنة بالتوقيت القياسي الذي كان ساريًا خلال فصل الشتاء وبموجب هذا القرار، وستستمر مصر في التوقيت الصيفي حتى إشعار آخر وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لتحقيق الاقتصاد في استهلاك الطاقة وتوفير الطاقة الكهربائية فالتوقيت الصيفي يعتبر فعالًا في تقليل استهلاك الطاقة عن طريق توفير الضوء الطبيعي لفترة أطول خلال اليوم.

موعد تطبيق التوقيت الصيفي في مصر 2024

تمت مناقشات هامة حول تحديد التوقيت الشتوي في مصر حيث بدأت هذه المناقشات في يوم الجمعة الموافق 27 أكتوبر لعام 2023 واستمرت حتى منتصف الليل يوم الجمعة الموافق 29 أبريل لعام 2024 وخلال هذه الفترة، تم استعراض مختلف الجوانب المتعلقة بالتوقيت الشتوي وتقديم الساعة إلى الأمام بمقدار ساعة كاملة، أي 60 دقيقة وبعد دراسة دقيقة وتحليل شامل تم اتخاذ قرار بتعديل التوقيت بهذه الطريقة ووفقًا لهذا القرار من المتوقع أن يبدأ تطبيق التوقيت الصيفي بعد مرور 45 يومًا من تاريخ القرار.

فوائد تطبيق التوقيت الصيفي

التوقيت الصيفي يعد فترة مواتية لتحقيق العديد من الفوائد الاقتصادية والاجتماعية حيث يتمثل أهمية هذا النظام في النقاط التالية: