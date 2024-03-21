“لقيناك حابس فاجيناك لابس”.. هل مأخوذة هذه الكلمات من كتب السحر في مسلسل المداح

مسلسل المداح من أفضل المسلسلات في موسم شهر رمضان 2024، ويتناول المسلسل أحداث تشويقية ويناقش العديد من القضايا التي تتعلق بموضوع الجن والسحر والمواجهة بين الإنس والجن منذ قديم الأزل، ونستعرض معكم اليوم خلال موقعنا معاني جملة “لقيناك حابس فاجيناك لابس” التي تعرض في موسيقى المسلسل خلال الأحداث.

مسلسل المداح “أسطورة العودة”

مسلسل المداح من بطولة النجم حمادة هلال وتشغل معاني جملة “لقيناك حابس فاجيناك لابس” الكثير من الناس، فهل هذه الكلمات مأخوذة من كتب السحر، إليك معاني الجملة بالتوضيح:

لقيناك حابس تعني لقيناك بتقدر تحبس الجن وتسيطر عليهم.

فاجيناك لابس تعني جسدنا لك الجن في شكل إنسان.

لقيناك راسي تعني لقيناك هادي وراسي.

خليناك حايس تعني خليناك تايه ومشتت من أفعالنا.

شقينا جدارك تعني قدرنا نكسر تحصينك المنيع اللي كان بيحميك.

نورنا زار دارك تعني بقينا ساكنين معاك وسط أهلك وفي بيتك ومسيطرين عليهم.

فرقوا حروفك تعني خدنا حروفك اللي في ايدك وفتحت باب الجن “صخر”، وأي حروف هتوصلها هتتفرق لتشتيت طريقك.

صيرنا زوارك تعني جن الشر بقى ملازمك زي خيالك.

مواعيد عرض مسلسل المداح”أسطورة العودة”