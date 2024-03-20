“بمناسبة شهر الخير”.. قرض شخصي للمتعثرين والراغبين في سداد ديونهم.. خير كتير يا لومحتاج قدم دلوقتي واقبض فوراً!!

في هذه الأوقات الصعبة التي نعيشها يجد الكثيرون أنفسهم محاصرين بديون تثقل كاهلهم وتزيد من حملهم المالي، مما يتركهم في حيرة بشأن كيفية التعامل مع هذه الضغوطات المالية ولكن بفضل خدمات بنك الرياض، يمكن للأفراد الذين يواجهون تلك الصعوبات الآن أن يجدوا حلاً ملموسًا وفي خطوة مبتكرة ومفيدة يقدم بنك الرياض الآن قروضًا شخصية للأشخاص المتعثرين والذين يعانون من التزامات مالية دون الحاجة لكفيل و هذه الخدمة تأتي مع شروط ميسرة وهو ما يسهل على العملاء في المملكة العربية السعودية الحصول على الدعم المالي الذي يحتاجونه لتسديد ديونهم والتخلص من الضغوط المالية.

قرض شخصي للمتعثرين

بنك الرياض يوفر لكم الفرصة للحصول على قرض شخصي بمبلغ يصل إلى 72 ألف ريال سعودي، وذلك بأقساط شهرية منخفضة تبلغ 1334 ريال سعودي فقط حتى إذا كانت التزاماتك الشهرية تصل إلى 500 ريال سعودي، يمكنك الاستفادة من هذا العرض المميز وبفضل هذه الخدمة، يمكنكم تحقيق احتياجاتكم المالية دون عناء، والتخلص من الديون والالتزامات المالية بسهولة ويسر.

شروط القرض الشخصي من بنك الرياض

تتضمن شروط الحصول على القرض الشخصي من بنك الرياض ما يلي:

أن يكون العميل سعودي الجنسية.

أن يبلغ الراتب الشهري للعميل ثلاثة آلاف ريال سعودي على الأقل.

لا يشترط وجود مدة خدمة محددة.

ويجب أن يكون العميل على الأقل في الثامنة عشرة من عمره.

كما يجب على العميل إيداع راتبه لدى مصرف الرياض عن طريق نظام سريع.

وباستيفاء هذه الشروط يمكن للعملاء السعوديين الاستفادة من خدمات بنك الرياض والحصول على القرض الشخصي الذي يلبي احتياجاتهم المالية بأسهل الطرق وأكثرها مرونة.