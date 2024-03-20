“انزل واشتري لبس العيد” .. موعد صرف مرتبات شهر ابريل 2024 بالزيادة الجديدة + حقيقة تبكير الصرف .. فرح العيال وشبرق عليهم

من العناوين الأكثر تداولًا على محركات البحث المصرية هي تلك المتعلقة بمعرفة موعد صرف مرتبات شهر ابريل، وسبب هذا الاهتمام هو أن عيد الفطر المبارك سوف يكون خلال شهر ابريل، الأمر الذي جعل هناك الكثير من مواقع التواصل الاجتماعي تنشر أخبار بشأن تبكير موعد صرف معاشات ورواتب شهر أبريل قبل قدوم عيد الفطر، الأمر الذي جعل وزارة المالية تقوم بإيضاح حقيقة هذه الأخبار بالإضافة إلى قيامها بتحديد موعد صرف المرتبات الخاصة بشهر أبريل.

موعد صرف مرتبات شهر ابريل

وزارة المالية المصرية قامت بإيضاح موعد صرف مرتبات شهر أبريل في صورة تصريح رسمي والذي اشتمل على الآتي:

وزارة المالية أكدت أن موعد صرف مرتبات شهر ابريل تبدأ من يوم 21 أبريل ولمدة 5 أيام من أماكن صرف المرتبات المحددة من قبل الوزارة.

كما أنه فيما يتعلق بالمتأخرات فإنه سوف يتم صرفها في شهر أبريل في 3 أيام مختلفة وهما اليوم الرابع وكذلك السابع، بالإضافة إلى الثامن من شهر أبريل، وذلك للموظفين والعاملين في المؤسسات والهيئات التابعة إلى القطاع الحكومي المصري.

حقيقة تبكير رواتب ومعاشات شهر أبريل

ردًا على الأخبار المتداولة على مواقع التواصل المصرية بشأن تبكير صرف رواتب ومعاشات شهر أبريل قبل قدوم عيد الفطر المبارك، أخبار ليس لها أي أساس من الصحة ونوهت الوزارة إلى ضرورة عدم تصديق أي خبر يتم نشره على أى موقع بخلاف موقع الوزارة الرسمي، وأن في حالة صدور مثل هذا القرار فإنه سوف يتم إعلان ذلك من قبل موقع الوزارة الرسمي.