هانت وهتقبضوا.. الهيئة القومية للتأمينات تُعلن رسمياً عن موعد وخطوات استعلام معاشات ابريل 2024

خطوات الاستعلام عن معاشات ابريل 2024، يتساءل الكثير من المهتمين بشأن المعاشات عن موعد صرف معاشات شهر ابريل 2024 وكذلك أيضا الخطوات اللازمة للاستعلام عن المعاش، وقد أتاحت التأمينات رابط يمكن من خلاله الاستعلام بصورة الكترونية تامة حتى يتسنى للجميع الاستعلام دون الحاجة إلى النزول من المنزل والتزاحم على المكاتب، ويجدر بنا الإشارة انا معاش شهر مارس تن صرفه بزيادة 15% كما اشار السيد الرئيس.

خطوات الاستعلام عن معاشات ابريل 2024

قد قامت الهيئه القوميه للتامين الاجتماعي بوضع عدد من الخطوات اللازمة لكي يتسنى للمستفيدين من المعاشات الاستعلام الالكتروني، ولمعرفة الخطوات اتبع ما يلي:

الدخول اولا الى موقع الهيئه القوميه للتامين الاجتماعي الالكتروني الرسمي.

الضغط بعد ذلك على كلمة استعلام ومعرفة كافة البيانات للشخص المستفيد من المعاش.

عليك كتابة الرقم القومي الخاص بالمستفيد بصورة صحيحة في التبويب المخصص لذلك.

في حالة عدم تسجيل الشخص يجب التسجيل أولا كتابه كلمه مرور قويه.

اماكن صرف معاشات شهر مارس 2024

سوف يكون صرف معاشات شهر ابريل 2024 للشريحة الاولى هو الذي يكون قبض المعاش بها أكثر من 1000 جنيه سوف يكون يوم 1،2 من شهر ابريل القادم ولمعرفة أماكن صرف المعاشات شهر مارس تابع الاتي:

البريد المصري في جميع المحافظات.

من خلال بنك ناصر الاجتماعي.

محافظ الهواتف الالكترونيه.

ماكينات الصراف الآلي .

جميع منافذ فوري.

في ختام هذا المقال نرجو ان نكون قد قمنا بتقديم كافة التفاصيل المتعلقة خطوات الاستعلام عن معاشات ابريل 2024 واماكن صرف المعاشات لشهر ابريل 2024 لجميع المستفيدين.