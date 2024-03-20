“خبر في الجون”.. زيادة رواتب المتقاعدين في الجزائر 2024 .. هتقبض وتشترى اللي نفسك فيه سجل دلوقتي وشوف حظك!

قد أعلن المدير العام لصندوق التقاعد الوطني في الجزائر بكل فخر عن زيادة رواتب المتقاعدين في الجزائر 2024 وتأتي هذه الخطوة الجديدة في إطار سعي الحكومة لتعزيز مستوى الحياة الاقتصادية للمتقاعدين ومن الجدير بالذكر أن المتقاعدين يحق لهم الحصول على زيادة سنوية وفقًا للقوانين المعمول بها في البلاد وقد صدقت الحكومة على هذه الزيادات بما يعكس اهتمامها البالغ برفاهية المواطنين الجزائريين وسيتم توزيع هذه الزيادات في شهر مايو المقبل لتحقيق أقصى فائدة للمتقاعدين وتحسين معيشتهم بشكل عام.

زيادة رواتب المتقاعدين في الجزائر 2024

أعلن مسؤول السلامة العامة في الجزائر عن قرار هام وملموس يهم شريحة المتقاعدين، حيث ستشهد رواتبهم زيادة بدءًا من الشهر الخامس من عام 2024 وتأتي هذه الخطوة في إطار السعي المستمر لتحسين ظروف المعيشة للمتقاعدين ودعمهم في مواجهة التحديات الاقتصادية ومن الجدير بالذكر أن نسبة الزيادة المقررة ستبلغ 5%، وستشمل هذه الزيادة المتقاعدين الذين يتقاضون معاشات تقل عن عشرين ألف دينار جزائري ومن جهة أخرى و ستطبق زيادة بنسبة 4% على الرواتب التي تتجاوز هذا الحد للأفراد المعنيين وذلك بهدف ضمان توزيع عادل ومتوازن للمنافع على جميع المتقاعدين.

الاستعلام عن زيادة رواتب المتقاعدين

تمكن المتقاعدين الجزائريين الآن من الاطلاع على زيادة رواتبهم ومعاشاتهم بسهولة عبر الوصلة الإلكترونية التي أتاحتها الحكومة الجزائرية لهذا الغرض ولضمان الحصول على المعلومات بدقة وسهولة، يتعين عليهم اتباع الخطوات التالية: